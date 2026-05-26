Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Насыщенный июнь: какое главное нововведение ждет украинцев

Насыщенный июнь: какое главное нововведение ждет украинцев

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 14:10
Главное нововведение июня: что украинцам нужно сделать с деньгами на счете
Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждут определенные нововведения в июне 2026 года. Среди них — выплата денег в рамках программы "Национальный кэшбэк". Наши граждане должны потратить накопленную сумму до конца месяца, иначе все вернется в государственный бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении 2026 года.

Украинцы должны потратить кэшбэк

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предупредили о необходимости использовать накопленные в рамках программы "Национальный кэшбэк" средства до 30 июня 2026 года. Если сумма останется на счету, ее вернут в бюджет, то есть выплаты будут потеряны.

"Программа продолжит работать без изменений, средства за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда и выплачиваться в привычном для пользователей формате после 20 числа следующего месяца за предыдущий", — отметили в Министерстве.

В конце мая планируется начисление денег за апрель, полученную сумму также необходимо реализовать до конца следующего месяца. А кэшбэк за май граждане получат в июле, далее все выплаты будут осуществляться по привычному графику.

Читайте также:

Что предусматривает "Национальный кэшбэк"

В рамках программы покупатели товаров украинского производства могут получать компенсацию расходов в размере 5% или 15%. Ставка зависит от категории продукции:

  • 5% кэшбэка — на изделия для сада и огорода, продукты питания, автомобильные и аптечные товары;
  • 15% кэшбэка — на одежду, обувь, технику, игрушки, товары для отдыха и ремонта, некоторые продукты питания (макароны, овсяные крупы, сыры и т.д.).

Накопленные суммы разрешается использовать на различные нужды, в том числе оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку книг, медицинских средств, лекарств, продуктов. Плюс кэшбэк можно задонатить на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо открыть специальную карту в одном из банков, предоставить разрешение на передачу информации об оплатах со счетов и подать заявку на выплаты в мобильном приложении "Дія".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с выплатами и доходами украинцев в Польше с 1 июня 2026 года. Минимальная зарплата останется на текущем уровне, однако выплаты по программе 800+ могут отменить для некоторых получателей. Мы узнали, к чему готовиться в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие справки о происхождении средств не принимают украинские банки. Согласно правилам, документы не должны быть старше трех лет, иначе их не будут считать актуальными при проверке финансового состояния клиента.

деньги нововведение Национальный кэшбек
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации