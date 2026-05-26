Главное нововведение июня: что украинцам нужно сделать с деньгами на счете

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждут определенные нововведения в июне 2026 года. Среди них — выплата денег в рамках программы "Национальный кэшбэк". Наши граждане должны потратить накопленную сумму до конца месяца, иначе все вернется в государственный бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении 2026 года.

Украинцы должны потратить кэшбэк

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предупредили о необходимости использовать накопленные в рамках программы "Национальный кэшбэк" средства до 30 июня 2026 года. Если сумма останется на счету, ее вернут в бюджет, то есть выплаты будут потеряны.

"Программа продолжит работать без изменений, средства за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда и выплачиваться в привычном для пользователей формате после 20 числа следующего месяца за предыдущий", — отметили в Министерстве.

В конце мая планируется начисление денег за апрель, полученную сумму также необходимо реализовать до конца следующего месяца. А кэшбэк за май граждане получат в июле, далее все выплаты будут осуществляться по привычному графику.

Читайте также:

Что предусматривает "Национальный кэшбэк"

В рамках программы покупатели товаров украинского производства могут получать компенсацию расходов в размере 5% или 15%. Ставка зависит от категории продукции:

5% кэшбэка — на изделия для сада и огорода, продукты питания, автомобильные и аптечные товары;

15% кэшбэка — на одежду, обувь, технику, игрушки, товары для отдыха и ремонта, некоторые продукты питания (макароны, овсяные крупы, сыры и т.д.).

Накопленные суммы разрешается использовать на различные нужды, в том числе оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку книг, медицинских средств, лекарств, продуктов. Плюс кэшбэк можно задонатить на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо открыть специальную карту в одном из банков, предоставить разрешение на передачу информации об оплатах со счетов и подать заявку на выплаты в мобильном приложении "Дія".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с выплатами и доходами украинцев в Польше с 1 июня 2026 года. Минимальная зарплата останется на текущем уровне, однако выплаты по программе 800+ могут отменить для некоторых получателей. Мы узнали, к чему готовиться в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие справки о происхождении средств не принимают украинские банки. Согласно правилам, документы не должны быть старше трех лет, иначе их не будут считать актуальными при проверке финансового состояния клиента.