Головне нововведення червня: що українцям треба зробити з коштами на рахунку

Українців чекають певні нововведення у червні 2026 року. Серед них — виплата грошей у межах програми "Національний кешбек". Наші громадяни повинні витратити накопичену суму до кінця місяця, інакше все повернеться у державний бюджет.

Українці повинні витратити кешбек

В Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України попередили про потребу використати накопичені у межах програми "Національний кешбек" кошти до 30 червня 2026 року. Якщо сума залишиться на рахунку, її повернуть до бюджету, тобто виплати будуть втрачені.

"Програма продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній", — зазначили в Міністерстві.

Наприкінці травня планується нарахування коштів за квітень, отриману суму також необхідно реалізувати до кінця наступного місяця. А кешбек за травень громадяни отримають у липні, далі всі виплати будуть здійснюватися за звичним графіком.

Що передбачає "Національний кешбек"

У межах програми покупці товарів українського виробництва можуть отримувати компенсацію витрат у розмірі 5% або 15%. Ставка залежить від категорії продукції:

5% кешбеку — на вироби для саду та городу, продукти харчування, автомобільні та аптечні товари;

15% кешбеку — на одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для відпочинку і ремонту, деякі харчові продукти (макарони, вівсяні крупи, сири тощо).

Накопичені суми дозволяється використовувати на різні потреби, зокрема оплату комунальних і поштових послуг, купівлю книжок, медичних засобів, ліків, продуктів. Плюс кешбек можна задонатити на підтримку Збройних Сил України.

Щоб долучитися до програми, необхідно відкрити спеціальну картку в одному з банків, надати дозвіл на передачу інформації про оплати з рахунків і подати заявку на виплати у мобільному застосунку "Дія".

