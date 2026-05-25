Документи про доходи: скільки років довідки залишаються актуальними для банків

Банки дедалі частіше просять клієнтів підтвердити походження грошей — під час фінмоніторингу, оформлення кредиту чи великих переказів. Але проблема в тому, що в багатьох людей немає свіжих документів про доходи. Натомість залишилися старі декларації ФОП, довідки з попередньої роботи або документи про продаж нерухомості кількарічної давності. Та чи підійдуть вони для банку.

Про те, скільки років документи про доходи залишаються актуальними для банків в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення адвоката Богдана Янківа.

Які вимоги мають банки до документів про доходи

Українські та європейські банки здебільшого дотримуються однакового правила: документи підтвердження доходів мають бути не старші трьох років. Саме такі документи вважаються актуальними під час перевірки фінансового стану клієнта.

Іноді банки можуть прийняти й старіші документи — наприклад, п’ятирічної давності. Але це радше виняток. Зазвичай мова про великі угоди:

продаж бізнесу чи квартири;

отримання значної одноразової виплати.

У такому випадку клієнту часто доводиться додатково пояснювати, що саме ці гроші досі є джерелом його витрат або накопичень.

Чому старі довідки можуть не спрацювати

В банках зазначають, що фінансове становище людини за кілька років може кардинально змінитися. Підприємець може закрити ФОП, працівник — змінити роботу або втратити її, а пасивний дохід — припинитися. Тому під час перевірок найбільше значення мають саме актуальні документи:

свіжі декларації;

виписки з рахунків

довідки про зарплату;

чинні договори оренди.

Які документи про доходи банки вважають актуальними

Для ФОП основним підтвердженням доходу залишаються декларації платника єдиного податку за останні один-два роки та довідки про доходи з податкової. Якщо підприємець працює на загальній системі — використовується декларація про майновий стан і доходи.

Для найманих працівників головними документами є довідка про доходи з поточного місця роботи та дані про сплату податків. Банки можуть перевіряти цю інформацію через податкову звітність.

Якщо людина отримує дохід з-за кордону, важливо задекларувати його в Україні. Після цього інформація також з’являється у базах ДПС і може бути використана як офіційне підтвердження доходу.

А для тих, хто отримав разовий прибуток — наприклад, після продажу квартири, авто чи спадщини — ключовими документами будуть договори купівлі-продажу, нотаріальні папери та банківські виписки про надходження коштів. Але й тут важливий термін. Якщо угода була понад три роки тому, банк може не врахувати її як актуальне джерело доходу.

