Документы о доходах: сколько лет справки остаются актуальными для банков

Банки все чаще просят клиентов подтвердить происхождение денег — при финмониторинге, оформлении кредита или крупных переводов. Но проблема в том, что у многих людей нет свежих документов о доходах. Зато остались старые декларации ФЛП, справки с предыдущей работы или документы о продаже недвижимости многолетней давности. Но подойдут ли они для банка.

О том, сколько лет документы о доходах остаются актуальными для банков в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения адвоката Богдана Янкива.

Какие требования предъявляют банки к документам о доходах

Украинские и европейские банки в основном придерживаются одинакового правила: документы подтверждения доходов должны быть не старше трех лет. Именно такие документы считаются актуальными при проверке финансового состояния клиента.

Иногда банки могут принять и более старые документы — например, пятилетней давности. Но это скорее исключение. Обычно речь идет о крупных сделках:

продажа бизнеса или квартиры;

получение значительной единовременной выплаты.

В таком случае клиенту часто приходится дополнительно объяснять, что именно эти деньги до сих пор являются источником его расходов или накоплений.

Почему старые справки могут не сработать

В банках отмечают, что финансовое положение человека за несколько лет может кардинально измениться. Предприниматель может закрыть ФЛП, работник — сменить работу или потерять ее, а пассивный доход — прекратиться. Поэтому во время проверок наибольшее значение имеют именно актуальные документы:

свежие декларации;

выписки со счетов

справки о зарплате;

действующие договоры аренды.

Какие документы о доходах банки считают актуальными

Для ФЛП основным подтверждением дохода остаются декларации плательщика единого налога за последние один-два года и справки о доходах из налоговой. Если предприниматель работает на общей системе — используется декларация об имущественном состоянии и доходах.

Для наемных работников главными документами являются справка о доходах с текущего места работы и данные об уплате налогов. Банки могут проверять эту информацию через налоговую отчетность.

Если человек получает доход из-за границы, важно задекларировать его в Украине. После этого информация также появляется в базах ГНС и может быть использована как официальное подтверждение дохода.

А для тех, кто получил разовую прибыль — например, после продажи квартиры, авто или наследства — ключевыми документами будут договоры купли-продажи, нотариальные бумаги и банковские выписки о поступлении средств. Но и здесь важен срок. Если сделка была более трех лет назад, банк может не учесть ее как актуальный источник дохода.

