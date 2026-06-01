Національний кешбек, нові умови бронювання та підвищення пенсій: до яких змін готуватись українцям з 1 червня

Зміни для українців у червні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні на українців чекає кілька важливих змін. Вони стосуються "Національного кешбеку", електронних трудових книжок, бронювання працівників і пенсійних виплат. Тож варто знати, до чого готуватись громадянам України у перший місяць літа.

Про те, що зміниться для українців у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

До якого числа українцям потрібно витратити гроші з "Національного кешбеку"

В Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України нагадали, що українцям потрібно використати накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" до 30 червня. Після цієї дати невикористані гроші повернуть до державного бюджету.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, поштових сервісів, купівлю українських товарів, ліків, книжок або переказати на благодійність чи підтримку військових.

Важливо пам’ятати, що кешбек, нарахований наприкінці травня за покупки у квітні, також потрібно використати до кінця червня. Водночас виплати за травневі покупки надійдуть уже в липні.

Читайте також:

Сама програма працює без змін. За деякі українські товари можна отримати 5% або 15% повернення коштів залежно від категорії покупки.

Скільки часу є в українців, щоб оцифрувати свої трудові книжки

10 червня завершується п’ятирічний перехідний період для переведення паперових трудових книжок в електронний формат.

Втім, у Пенсійному фонді запевняють, що навіть після цієї дати можна подати необхідні документи. Якщо трудова книжка ще не оцифрована, це не означає втрату трудового стажу.

Дані про роботу після 2004 року вже є в державних реєстрах. За потреби відсутню інформацію можна подати до Пенсійного фонду особисто або через електронний сервіс.

Як зміняться правила бронювання працівників у червні

На сайті Міністерства економіки зазначається, що з середини червня можуть запрацювати нові правила бронювання працівників на критично важливих підприємствах.

Згідно з новими правилами, середня зарплата на підприємстві повинна бути не меншою за 25 941 гривню. Для компаній у прифронтових районах встановлено нижчий поріг — 21 618 гривень.

Також працівники, які вже мають відстрочку або працюють за сумісництвом, враховуватимуться в квоті лише за одним місцем роботи.

Крім того, держава планує перевірити статус усіх підприємств, які мають право на бронювання. До завершення перевірок чинні бронювання залишатимуться дійсними.

У кого зросте розмір пенсії у червні 2026 року

У червні автоматично перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, які до квітня 2026 року набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. Оновлені суми почнуть виплачувати вже цього місяця, а недоотримані кошти за попередній період компенсують.

Також надбавки отримають пенсіонери, яким у червні виповниться 70, 75 або 80 років. Це стосується громадян, у яких пенсія не перевищує 10 340 гривень. За даними ПФУ розміри доплат у червні 2026 року становитиме:

300 грн — для людей віком від 70 до 74 років;

456 грн — для громадян віком від 75 до 79 років;

570 грн — для осіб віком від 80 років.

Подавати заяви не потрібно — надбавки призначають автоматично. Водночас вони нараховуються з дня народження, тому в перший місяць сума може бути меншою.

У Пенсійному фонді також нагадують, що вікові доплати не підсумовуються. Після переходу до наступної вікової категорії людина отримує новий розмір надбавки, а не додає його до попереднього.

Раніше Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року на українців чекають важливі зміни у фінансовій сфері. Нововведення стосуватимуться пенсій, зарахування страхового стажу та програм пільгового кредитування. Ми зібрали інформацію про те, які зміни набудуть чинності найближчим часом і як вони можуть вплинути на громадян.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 червня 2026 року нові правила почнуть діяти й для українців, які проживають у Німеччині. Зміни торкнуться працевлаштування, покупок у магазинах, пенсійних виплат та інших важливих питань. Тож нашим співвітчизникам за кордоном варто знати, до чого готуватись.