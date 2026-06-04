Минимальная зарплата, пенсии и цены на продукты в Украине: что будет с финансами летом

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Финансы украинцев могут ждать изменения летом 2026 года. Не помешает узнать, каким будет минимальный уровень зарплаты, налоговые ставки, пенсионное обеспечение, потребительские цены и т.д. Мы разобрались, стоит ли гражданам готовиться к потенциальным нововведениям в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев с июня по август 2026 года.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Социальные стандарты пересматривать не планируют, поскольку параметры закреплены в законе "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". То есть минимальная зарплата будет находиться на уровне 8 647 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — на уровне 3 328 грн.

Эти суммы прямо влияют на расчет многих социальных выплат, субсидий и денежной поддержки малообеспеченным семьям. Именно поэтому фиксация социальных стандартов помогает стабилизировать объемы государственных расходов на год вперед.

Изменятся ли пенсии летом

Пенсионное обеспечение для большинства получателей не изменится, однако в июне состоится перерасчет выплат для работающих лиц. Нововведение коснется граждан, которые:

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продолжили официально работать после выхода на пенсию по возрасту;

приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета денежного обеспечения;

платили единый социальный взнос (это делают работодатели за своих сотрудников).

Уже с июня пенсионеры начнут получать увеличенные суммы, учитывая дополнительный стаж и среднюю заработную плату, утвержденную после выхода на пенсию.

Выплаты ко Дню Независимости

Ежегодно некоторые категории украинцев могут рассчитывать на специальные выплаты ко Дню Независимости — 24 августа. Размеры утверждены постановлением Кабинета Министров № 602.

Лица с инвалидностью вследствие войны, бывшие малолетние узники концентрационных лагерей/гетто, лица с инвалидностью вследствие общих заболеваний или трудового увечья могут рассчитывать на:

3 100 грн — 1 группа;

2 900 грн — 2 группа;

2 700 грн — 3 группа.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети, рожденные в местах содержания родителей, и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 1 000 грн. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, начислят по 3 100 грн.

Членам семей погибших защитников и защитниц Украины, членам семей погибших ветеранов войны выплатят по 650 грн. Участники войны и бывшие узники концлагерей/гетто, дети партизан, а также люди, которых насильно вывезли на принудительные работы, получат по 450 грн.

Что будет с ценами на продукты

Подорожание коснется некоторых продуктов питания летом 2026 года. В частности молоко вырастет в цене на 5-10% из-за увеличенных расходов производителей на электроэнергию и логистику. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

"Однако есть хорошая тенденция по яйцам. Они уже упали в цене, ведь после Пасхи снизился спрос, плюс на рынке появилось больше продукции домашнего производства", — отметил спикер.

Хлеб традиционно дорожает на 1,5% ежемесячно, поэтому в течение июня-августа возможен рост стоимости до 5%. Однако Денис Марчук настроен менее позитивно и прогнозирует поднятие показателей в супермаркетах ориентировочно на 25% к осени.

Ягодно-фруктовая продукция будет дешеветь, но тенденция зависит от нынешнего урожая. Если черешни, вишни, абрикос, персиков и клубники будет достаточно на рынке, цены упадут.

Аналогичная ситуация с овощами борщевого набора: летом появится товар, выращенный под открытым грунтом, и стоимость определенных позиций в ассортименте супермаркетов снизится.

Налоги для украинцев летом

Налоговая нагрузка останется на текущем уровне, поскольку по состоянию на начало июня не планируют утверждать новые ставки НДС или вводить прямые изменения для ФЛП. В то же время многие эксперты отмечают важность осуществления реформы упрощенной системы.

Летом физические лица-предприниматели будут платить такие суммы в государственный бюджет:

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от МЗП).

На общей системе предприниматели уплачивают 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ от чистого дохода. То есть сначала они осуществляют расходы, связанные с хозяйственной деятельностью, а на остаток начисляют обязательные налоговые ставки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где в Европе налоги забирают большую часть дохода. Новое исследование показало, что наименьшие потери после начисления обязательных налогов на зарплату имеют граждане Швейцарии, Мальты, Чехии, Эстонии и Болгарии. Больше всего государство забирает у граждан Бельгии, Дании, Швеции, Австрии и Словении.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с зарплатами учителей в июне 2026 года. Все обязательные надбавки и доплаты останутся без изменений. Минимальное денежное обеспечение без учета повышения на 40% находится на уровне 6 315 грн.