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Главная Экономика Больше налогов и штрафы от 17 000 грн: кому из украинцев это грозит

Больше налогов и штрафы от 17 000 грн: кому из украинцев это грозит

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 08:20
Штраф за работу без ФЛП: как придется поплатиться украинцам в 2026 году
Ведение деятельности без регистрации ФЛП. Фото: Pexels, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

За ведение хозяйственной деятельности без открытия ФЛП в июне 2026 года можно натолкнуться на серьезные проблемы. Риски для украинцев, которые продают товары или оказывают услуги и регулярно получают деньги на банковские карты, реальные. ГНС может узнать о нарушении законодательства из разных источников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за работу без ФЛП.

Какие налоги придется заплатить

Поскольку человек получает доход, он должен задекларировать деньги и заплатить налоги на общих основаниях. Ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП означает, что контролирующий орган, обнаружив нарушение, доначислит такие проценты взыскания:

  • 18% НДФЛ;
  • 5% военного сбора.

То есть со всей прибыли, полученной от работы без ФЛП, придется заплатить почти четверть — 23%. Никакие расходы, понесенные на ведение хозяйственной деятельности (покупка оборудования или товаров, аренда помещения, зарплаты работникам и т.д.), во внимание не принимаются.

"Для сравнения: зарегистрированный ФЛП 3 группы платит 5% единого налога + 1% военного сбора от дохода. Разница очевидна", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

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Административная ответственность для ФЛП

Отдельно существует статья 164 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающая наказание за ведение бизнеса без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Придется заплатить от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 000 до 34 000 грн. Плюс могут конфисковать товары, сырье и деньги.

Если аналогичное нарушение зафиксировали второй раз в течение года, санкцию применят снова, а штраф вырастет до 34 000-85 000 грн. Такое же наказание грозит в случае получения доходов в крупных размерах (более 1000 необлагаемых минимумов).

Блокировка банковских счетов

Еще одно неприятное последствие для украинцев, о котором часто забывают — блокировка счетов в банках и передача информации в Государственную налоговую службу. Финансовые учреждения по результатам проверок клиентов должны предоставлять контролирующему органу данные о систематическом поступлении средств с признаками предпринимательской деятельности на личные карты.

О продавцах товаров, которые пользуются платежной системой Новой почты, ГНС знает давно. Ведь с марта 2025 года NovaPay обязали передавать сведения по всем оплатам. Другими словами, схема "тихого" заработка и сокрытия доходов больше не работает.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы каждый год должны платить налог на недвижимость. За игнорирование финансового обязательства грозят штрафы. С владельцев жилья взимают 5% или 10% от суммы задолженности, хотя размер может доходить до 50%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с налогами для физических лиц-предпринимателей в июне 2026 года. Изменения в ближайшее время не планируются, следовательно налоговые ставки остались на прежнем уровне. Однако дискуссии о нововведениях для ФЛП продолжаются.

ФЛП штрафы предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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