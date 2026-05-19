Конфіскація доларів в Україні: хто може залишитися без валюти в обміннику

В українців можуть конфіскувати деякі купюри євро чи долара. Намагаючись обміняти іноземну валюту, існує ймовірність стикнутися з проблемою. Не завадить дізнатися, в яких випадках власники готівки мають погодитися на вилучення коштів.

Конфіскація валюти під час обміну

Співробітники фінансових установ повинні перевіряти банкноти, які клієнти приносять для обміну. Якщо виникають сумніви у справжності валюти, її відправляють на безплатне дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку.

Звісно, власник готівки може не погодитися на вилучення, однак йому відмовлять в обслуговуванні, тобто обміняти долари не вдасться.

"Якщо банкноти виявилися підробленими, вони вилучаються з обігу без відшкодування вартості. Підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань", — йдеться на інформаційному порталі "Гаразд".

Якщо за результатами розслідування справжність валюти буде підтверджена, регулятор відшкодує вартість купюр — власник отримає свої гроші назад. У протилежному випадку доведеться відповідати за законом. Здебільшого особи, які приносять в банки та обмінники підробку, є жертвами аферистів і не підозрюють про використання фальсифікату.

Купюри можуть бути неплатоспроможними

Конфіскація доларів можлива у випадку виникнення сумнівів у їх платоспроможності. Йдеться не про підроблення, а про ймовірну втрату статусу платіжного засобу, через що банкноти не можна застосувати в розрахункових операціях. Ознаки сумнівності включають:

наявність ламінування;

великі розриви;

пошкодження, отримані під час надзвичайного режиму чи особливого періоду.

Готівку відправляють на дослідження в НБУ, після чого за результатами перевірки формується акт про визнання доларів платіжними. В документі можуть вказати інший висновок, наприклад, про пошкодження внаслідок війни, фальсифікацію, дефекти виробника, неплатоспроможність або навмисне пошкодження зі невстановленою метою.

Що ще варто знати українцям

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть відмовити в обміні валюти. Чимало наших громадян стикаються з проблемою, коли касири обмінних пунктів відмовляють в обслуговуванні через невелику зношеність банкнот. Це вважається порушенням законодавства і суворо карається.