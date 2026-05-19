Конфискация долларов в Украине: кто может остаться без валюты в обменнике

Пункт обмена валюты в Украине. Фото: Новини.LIVE

В украинцев могут конфисковать некоторые купюры евро или доллара. Пытаясь обменять иностранную валюту, существует вероятность столкнуться с проблемой. Не помешает узнать, в каких случаях владельцы наличных должны согласиться на изъятие средств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцы могут остаться без долларов.

Реклама

Конфискация валюты во время обмена

Сотрудники финансовых учреждений должны проверять банкноты, которые клиенты приносят для обмена. Если возникают сомнения в подлинности валюты, ее отправляют на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение Национального банка.

Конечно, владелец наличных может не согласиться на изъятие, однако ему откажут в обслуживании, то есть обменять доллары не удастся.

Реклама

"Если банкноты оказались поддельными, они изымаются из обращения без возмещения стоимости. Подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований", — говорится на информационном портале "Гаразд".

Читайте также:

Реклама

Если по результатам расследования подлинность валюты будет подтверждена, регулятор возместит стоимость купюр — владелец получит свои деньги обратно. В противном случае придется отвечать по закону. В основном люди, которые приносят в банки и обменники подделку, являются жертвами аферистов и не подозревают об использовании фальсификата.

Купюры могут быть неплатежеспособными

Конфискация долларов возможна в случае возникновения сомнений в их платежеспособности. Речь идет не о подделке, а о вероятной утрате статуса платежного средства, из-за чего банкноты нельзя применить в расчетных операциях. Признаки сомнительности включают:

Реклама

наличие ламинирования;

большие разрывы;

повреждения, полученные во время чрезвычайного режима или особого периода.

Наличные отправляют на исследование в НБУ, после чего по результатам проверки формируется акт о признании долларов платежными. В документе могут указать другой вывод, например, о повреждении в результате войны, фальсификации, дефектах производителя, неплатежеспособности или умышленном повреждении с неустановленной целью.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в Украине в период 18-24 мая 2026 года. Пока американская валюта дорожает, европейская поймала нисходящий тренд. Это связано с динамикой в главной валютной паре.

Реклама

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам могут отказать в обмене валюты. Многие наши граждане сталкиваются с проблемой, когда кассиры обменных пунктов отказывают в обслуживании из-за небольшой изношенности банкнот. Это считается нарушением законодательства и строго наказывается.