Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пересечение границы ЕС: где украинцам не понадобятся купюры евро

Пересечение границы ЕС: где украинцам не понадобятся купюры евро

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 18:05
Купюры евро принимают не в каждой стране ЕС: где понадобится другая валюта
Купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Планируя путешествие в ЕС, стоит заранее узнать, какую валюту брать в дорогу. Ведь финансовые границы союза не соответствуют территориальным. Большинство стран-членов используют купюры евро как единое законное платежное средство, однако не везде эта валюта является национальной.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Европейского Союза.

Где в ЕС не используют евро

По состоянию на май 2026 года в состав Европейского Союза входят 27 государств-членов. Из них только 21-на страна признала евро официальной валютой: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Словения, Кипр, Мальта, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Хорватия и Болгария.

В то же время ряд государств сохраняет финансовую автономию. Местную валюту придется использовать в Польше (злотые), Чехии (чешские кроны), Венгрии (форинты), Румынии (леи), Швеции (шведские кроны) и Дании (датские кроны).

В некоторых туристических локациях еще принимают купюры евро. Однако путешественникам необходимо заранее обменять валюту на местную, поскольку в магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах могут отказать в расчете.

Читайте также:

Где используют евро, кроме Еврозоны

Пока некоторые члены союза отказываются переходить на другую валюту, определенные страны за пределами ЕС наделили евро статусом официального платежного средства. Например, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан интегрировали свою экономику с европейской на основе специальных двусторонних соглашений.

Отдельные государства приняли решение использовать валюту в одностороннем порядке, не имея договора с Европейским центральным банком. В частности Черногория и Косово полностью отказались от собственных денег и осуществляют расчеты в евро с 2002 года. До этого они применяли немецкую марку.

Плюс стоит упомянуть об островах, признанных заморскими департаментами или автономными регионами стран-членов ЕС. Это Канарские острова (Испания), города Сеута и Мелилья (Испания), Азорские острова и Мадейра (Португалия), Майотта, Реюньон, Сен-Пьер, Микелон и Французская Гвиана (Франция).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в период 11-17 мая 2026 года. Из-за усиления евро в паре с долларом предполагался рост курса в ближайшее время. Не исключено, что показатели приблизятся к 52 грн/евро, однако они вряд ли пересекут психологическую черту.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие суммы наличных надо декларировать в разных странах по состоянию на 2026 год. Пересекая границу Европейского Союза, придется декларировать от 10 000 евро, США — от 10 000 долларов, Китая — от 5 000 долларов, Турции — от 10 000 евро. Для Украины действует ограничение на ввоз/вывоз наличных без декларирования до 10 000 евро.

Европейский союз евро купюра
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации