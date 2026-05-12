Купюры евро принимают не в каждой стране ЕС: где понадобится другая валюта

Планируя путешествие в ЕС, стоит заранее узнать, какую валюту брать в дорогу. Ведь финансовые границы союза не соответствуют территориальным. Большинство стран-членов используют купюры евро как единое законное платежное средство, однако не везде эта валюта является национальной.

Где в ЕС не используют евро

По состоянию на май 2026 года в состав Европейского Союза входят 27 государств-членов. Из них только 21-на страна признала евро официальной валютой: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Словения, Кипр, Мальта, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Хорватия и Болгария.

В то же время ряд государств сохраняет финансовую автономию. Местную валюту придется использовать в Польше (злотые), Чехии (чешские кроны), Венгрии (форинты), Румынии (леи), Швеции (шведские кроны) и Дании (датские кроны).

В некоторых туристических локациях еще принимают купюры евро. Однако путешественникам необходимо заранее обменять валюту на местную, поскольку в магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах могут отказать в расчете.

Где используют евро, кроме Еврозоны

Пока некоторые члены союза отказываются переходить на другую валюту, определенные страны за пределами ЕС наделили евро статусом официального платежного средства. Например, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан интегрировали свою экономику с европейской на основе специальных двусторонних соглашений.

Отдельные государства приняли решение использовать валюту в одностороннем порядке, не имея договора с Европейским центральным банком. В частности Черногория и Косово полностью отказались от собственных денег и осуществляют расчеты в евро с 2002 года. До этого они применяли немецкую марку.

Плюс стоит упомянуть об островах, признанных заморскими департаментами или автономными регионами стран-членов ЕС. Это Канарские острова (Испания), города Сеута и Мелилья (Испания), Азорские острова и Мадейра (Португалия), Майотта, Реюньон, Сен-Пьер, Микелон и Французская Гвиана (Франция).

Что еще нужно знать украинцам

Также Новини.LIVE рассказывали, какие суммы наличных надо декларировать в разных странах по состоянию на 2026 год. Пересекая границу Европейского Союза, придется декларировать от 10 000 евро, США — от 10 000 долларов, Китая — от 5 000 долларов, Турции — от 10 000 евро. Для Украины действует ограничение на ввоз/вывоз наличных без декларирования до 10 000 евро.