Главная Экономика Какие суммы налички надо декларировать в разных странах: лимиты в 2026 году

Дата публикации 8 мая 2026 18:35
Выезд за границу в 2026 году: какие суммы наличных надо декларировать в разных странах
Декларирование наличных денег на границе. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя выезд за границу или возвращение в Украину, наши граждане нередко имеют значительные валютные сбережения. Для успешной поездки необходимо соблюдать местные ограничения на транспортировку наличных денег. Лимиты могут отличаться в зависимости от конкретного государства, поэтому не помешает заранее узнать, какие суммы подлежат декларированию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие максимальные суммы можно перемещать без письменного декларирования в 2026 году.

Лимиты на наличную валюту за границей

Правила пограничного контроля в разных странах могут существенно варьироваться. Это касается даже ограничений на ввоз или вывоз средств. Согласно данным на специализированном портале Garant, в 2026 году такие суммы наличных подлежат декларированию за рубежом:

  • Европейский Союз — от 10 000 евро в эквиваленте;
  • Соединенные Штаты Америки — от 10 000 долларов, но не на каждое физическое лицо отдельно;
  • Китай — более 5 000 долларов и 20 000 юаней;
  • Египет — более 10 000 долларов и 5 000 египетских фунтов;
  • Турция — от 10 000 евро и 25 000 турецких лир;
  • Япония — от 1 млн иен (или эквивалент по официальному курсу в иностранной валюте).

Уклонение от декларирования может обернуться проблемами для иностранцев. Ответственность за нарушение правил пересечения границы в каждой конкретной стране отличается.

Декларирование валюты на границе Украины

Украинское законодательство тоже предусматривает ограничения на перемещение валютных ценностей без письменного декларирования таможенному органу. Лимит в 2026 году находится на уровне 10 000 евро в эквиваленте. Сумма аналогичная на ввоз и вывоз средств.

"Физические лица могут перемещать через границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Статья 471 Таможенного кодекса устанавливает наказание за уклонение от этого требования. Нарушители будут вынуждены заплатить 20% штрафа от суммы превышения лимита. В отдельных случаях всю валюту могут конфисковать.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры гривны, доллара и евро чаще всего подделывали. По результатам 2025 года уровень изъятия фальсифицированных банкнот снизился втрое. Больше всего аферисты подделывали купюры номиналом 500 грн — 80% от общего количества.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие минимальные суммы надо показать на границах разных стран Евросоюза. От иностранцев требуют подтверждения финансовой состоятельности. В частности для въезда в Польшу надо иметь не менее 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.

валюта выезд за границу пересечение границы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
