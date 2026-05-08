Виїзд за кордон у 2026 році: які суми готівки треба декларувати в різних країнах

Плануючи виїзд за кордон або повернення в Україну, наші громадяни нерідко мають значні валютні заощадження. Для успішної поїздки необхідно дотримуватися місцевих обмежень на транспортування готівки. Ліміти можуть відрізнятися залежно від конкретної держави, тому не завадить заздалегідь дізнатися, які суми підлягають декларуванню.

Які максимальні суми можна переміщувати без письмового декларування у 2026 році.

Ліміти на готівкову валюту за кордоном

Правила прикордонного контролю в різних країнах можуть суттєво варіюватися. Це стосується навіть обмежень на ввезення або вивезення коштів. Згідно з даними на спеціалізованому порталі Garant, у 2026 році такі суми готівки підлягають декларуванню за кордоном:

Європейський Союз — від 10 000 євро в еквіваленті;

Сполучені Штати Америки — від 10 000 доларів, але не на кожну фізичну особу окремо;

Китай — понад 5 000 доларів і 20 000 юанів;

Єгипет — понад 10 000 доларів і 5 000 єгипетських фунтів;

Туреччина — від 10 000 євро і 25 000 турецьких лір;

Японія — від 1 млн ієн (чи еквівалент за офіційним курсом в іноземній валюті).

Ухилення від декларування може обернутися проблемами для іноземців. Відповідальність за порушення правил перетину кордону в кожній конкретній країні відрізняється.

Декларування валюти на кордоні України

Українське законодавство теж передбачає обмеження на переміщення валютних цінностей без письмового декларування митному органу. Ліміт у 2026 році перебуває на рівні 10 000 євро в еквіваленті. Сума аналогічна на ввезення та вивезення коштів.

"Фізичні особи можуть переміщувати через кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Стаття 471 Митного кодексу встановлює покарання за ухилення від цієї вимоги. Порушники будуть змушені заплатити 20% штрафу від суми перевищення ліміту. В окремих випадках всю валюту можуть конфіскувати.

Що ще варто знати українцям

