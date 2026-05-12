Купюри євро приймають не в кожній країні ЄС: де знадобиться інша валюта

Купюри євро в руках.

Плануючи подорож у ЄС, варто заздалегідь дізнатися, яку валюту брати в дорогу. Адже фінансові кордони союзу не відповідають територіальним. Більшість країн-членів використовують купюри євро як єдиний законний платіжний засіб, однак не всюди ця валюта є національною.

Де в ЄС не використовують євро

Станом на травень 2026 року до складу Європейського Союзу входять 27 держав-членів. Із них лише 21-на країна визнала євро офіційною валютою: Австрія, Бельгія, Німеччина, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва, Хорватія і Болгарія.

Водночас низка держав зберігає фінансову автономію. Місцеву валюту доведеться використовувати у Польщі (злоті), Чехії (чеські крони), Угорщині (форинти), Румунії (леї), Швеції (швецькі крони) та Данії (данські крони).

В деяких туристичних локаціях ще приймають купюри євро. Однак мандрівникам необхідно заздалегідь обміняти валюту на місцеву, бо в магазинах, громадському транспорті, кав'ярнях і ресторанах можуть відмовити у розрахунку.

Де використовують євро, крім Єврозони

Поки деякі члени союзу відмовляються переходити на іншу валюту, певні країни за межами ЄС наділили євро статусом офіційного платіжного засобу. Наприклад, Андорра, Монако, Сан-Марино і Ватикан інтегрували свою економіку з європейською на основі спеціальних двосторонніх угод.

Окремі держави ухвалили рішення використовувати валюту в односторонньому порядку, не маючи договору з Європейським центральним банком. Зокрема Чорногорія і Косово повністю відмовилися від власних грошей та здійснюють розрахунки у євро з 2002 року. До того вони застосовували німецьку марку.

Плюс варто згадати про острови, визнані заморськими департаментами чи автономними регіонами країн-членів ЄС. Це Канарські острови (Іспанія), міста Сеута і Мелілья (Іспанія), Азорські острови та Мадейра (Португалія), Майотта, Реюньйон, Сен-П'єр, Мікелон і Французька Гвіана (Франція).

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом євро у період 11-17 травня 2026 року. Через посилення євро у парі з доларом передбачалося зростання курсу найближчим часом. Не виключено, що показники наближаться до 52 грн/євро, однак вони навряд чи перетнуть психологічну межу.

Також Новини.LIVE розповідали, які суми готівки треба декларувати в різних країнах станом на 2026 рік. Перетинаючи кордон Європейського Союзу, доведеться декларувати від 10 000 євро, США — від 10 000 доларів, Китаю — від 5 000 доларів, Туреччини — від 10 000 євро. Для України діє обмеження на ввезення/вивезення готівки без декларування до 10 000 євро.