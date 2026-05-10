Курс євро в Україні націлений на зростання: до чого готуватися найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Через ослаблення долара у головній валютній парі купюри євро можуть подорожчати в Україні. Найближчим часом очікується зростання офіційного курсу після недовгого затишшя на початку травня 2026 року. Не завадить дізнатися, з якими показниками в обмінниках можуть стикнутися українці.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро

На понеділок, 11 травня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,59 грн. Варто розуміти, що показники залежать не від рішень регулятора, а від співвідношення у головній парі. Оскільки американська валюта ослабла до 1,18 дол./євро, варто чекати зростання курсу наступного тижня.

Коливання офіційного курсу гривні до євро в Україні. Фото: скриншот

"Всі зовнішні чинники, які впливають на курсоутворення, грають не в інтересах громадян, на жаль. Коли слабшає долар, відповідно дорожчає євро. Думаю, у травні курс буде знаходитися ближче до 52 грн/євро, враховуючи незрозумілу ситуацію з війною в Перській затоці", — зазначив економіст.

За словами Плотнікова, Європейський центральний банк навряд чи буде штучно зупиняти курсову динаміку. Для ЄС дорожчання євро означає обмеження для туристів зі США, невигідну торгівлю з ринками, які виставляють ціни в доларах тощо. Однак реакція ЄЦБ залишиться стандартною: спостереження, висловлення занепокоєння і прорахунки наслідків.

Декларування валюти на кордоні

Раніше ми розповідали, що при перетині кордону мандрівники повинні декларувати валютні цінності в разі перевищення встановленого ліміту на вивезення/ввезення готівки. Обмеження в різних країнах відрізняються, тому не завадить заздалегідь дізнатися, які суми дозволено транспортувати без письмового декларування:

Україна — до 10 000 євро в еквіваленті;

Європейський Союз — до 10 000 євро;

США — до 10 000 доларів, але на всіх людей у групі;

Китай — до 5 000 доларів і 20 000 юанів;

Єгипет — до 10 000 доларів і 5 000 єгипетських фунтів;

Туреччина — до 10 000 євро і 25 000 турецьких лір;

Японія — до 1 млн ієн (чи еквівалент за офіційним курсом в іноземній валюті).

Намагання ухилитися від декларування коштів може закінчитися серйозними проблемами. Зокрема в Україні передбачений штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

