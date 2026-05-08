Головна Економіка Долар і євро грають не за правилами: чого чекати від курсів валют у травні

Долар і євро грають не за правилами: чого чекати від курсів валют у травні

Дата публікації: 8 травня 2026 15:40
Курс долара та євро в Україні: чи буде валюта дорожчати найближчим часом
Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом першого тижня травня 2026 року на валютному ринку України фіксували відносне затишшя. Купюри долара та євро дорожчали/дешевшали в копійчаному діапазоні, оскільки співвідношення у головній парі залишалося стабільним. Однак у період 11-17 травня можливі зрушення.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара

Офіційний курс гривні до долара зафіксувався на позначці 43,80 грн/дол. станом на п’ятницю, 8 травня. Протягом попередніх трьох днів на ринку спостерігалася помірна низхідна тенденція. Однак вона не триватиме довго: в очікуванні першого траншу кредиту від Європейського Союзу НБУ буде прискорювати девальвацію гривні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Це перша і головна причина того, що Національний банк досить спокійно ставиться до девальвації національної валюти. Якщо і втручається, то без різкого впливу на показники. Але подальша ситуація залежить, в основному, від зовнішніх чинників", — зазначив економіст.

За словами Плотнікова, наступного тижня офіційний курс гривні до долара може змінити орієнтир, оскільки 8 травня співвідношення у головній валютній парі вийшло на рівень 1,18 дол./євро. Коли це трапилося минулого разу (20 квітня), курсові показники перетнули психологічну межу 44 грн/дол. Аналогічна ситуація можлива у період 11-17 травня.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро коливався з різницею 20 копійок на початку травня 2026 року. Затишшя буде недовгим, переконаний Олексій Плотніков, на це чітко наголошує посилення євро в парі з доларом. Варто готуватися до потенційного дорожчання іноземної валюти найближчим часом.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Всі зовнішні чинники, які впливають на курсоутворення, грають не в інтересах громадян, на жаль. Коли слабшає долар, відповідно дорожчає євро. Думаю, у травні курс буде знаходитися ближче до 52 грн/євро, враховуючи незрозумілу ситуацію з війною в Перській затоці", — констатував експерт.

Європейський центральний банк, швидше за все, не буде штучно зупиняти зростання курсу. Звісно, дорогий євро — це обмеження для американських туристів, для торгівлі з ринками, які виставляють ціни в доларах. Але реакція ЄЦБ прогнозована: регулятор буде спостерігати, висловлювати занепокоєння і розповідати про наслідки, не втручаючись у процес.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть продати дорожче купюри долара. Колекціонери готові заплатити більше за банкноти з рідкісними і красивими серійними номерами. Цінують дзеркальні, повторювані та симетричні комбінації цифр.

Також Новини.LIVE розповідали, якими купюрами по 100 та 200 грн українці не можуть розплатитися в супермаркетах. НБУ вилучив з обігу банкноти, випущені до 2003 року. Це стосується номіналу 100 грн 1992 року та 200 грн 2001 року.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
