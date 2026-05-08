Главная Экономика Доллар и евро играют не по правилам: чего ждать от курсов валют в мае

Дата публикации 8 мая 2026 15:40
Курс доллара и евро в Украине: будет ли валюта дорожать в ближайшее время
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение первой недели мая 2026 года на валютном рынке Украины фиксировали относительное затишье. Купюры доллара и евро дорожали/дешевели в копеечном диапазоне, поскольку соотношение в главной паре оставалось стабильным. Однако в период 11-17 мая возможны сдвиги.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара

Официальный курс гривны к доллару зафиксировался на отметке 43,80 грн/долл. по состоянию на пятницу, 8 мая. В течение предыдущих трех дней на рынке наблюдалась умеренная нисходящая тенденция. Однако она не продлится долго: в ожидании первого транша кредита от Европейского Союза НБУ будет ускорять девальвацию гривны.

Доллар и евро играют не по правилам: чего ждать от курсов валют в мае - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Это первая и главная причина того, что Национальный банк достаточно спокойно относится к девальвации национальной валюты. Если и вмешивается, то без резкого влияния на показатели. Но дальнейшая ситуация зависит, в основном, от внешних факторов", — отметил экономист.

По словам Плотникова, на следующей неделе официальный курс гривны к доллару может изменить ориентир, поскольку 8 мая соотношение в главной валютной паре вышло на уровень 1,18 долл./евро. Когда это случилось в прошлый раз (20 апреля), курсовые показатели пересекли психологический рубеж 44 грн/долл. Аналогичная ситуация возможна в период 11-17 мая.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро колебался с разницей 20 копеек в начале мая 2026 года. Затишье будет недолгим, убежден Алексей Плотников, на это четко указывает усиление евро в паре с долларом. Стоит готовиться к потенциальному удорожанию иностранной валюты в ближайшее время.

Доллар и евро играют не по правилам: чего ждать от курсов валют в мае - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Все внешние факторы, влияющие на курсообразование, играют не в интересах граждан, к сожалению. Когда слабеет доллар, соответственно дорожает евро. Думаю, в мае курс будет находиться ближе к 52 грн/евро, учитывая непонятную ситуацию с войной в Персидском заливе", — констатировал эксперт.

Европейский центральный банк, скорее всего, не будет искусственно останавливать рост курса. Конечно, дорогой евро — это ограничения для американских туристов, для торговли с рынками, которые выставляют цены в долларах. Но реакция ЕЦБ прогнозируема: регулятор будет наблюдать, выражать беспокойство и рассказывать о последствиях, не вмешиваясь в процесс.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продать дороже купюры доллара. Коллекционеры готовы заплатить больше за банкноты с редкими и красивыми серийными номерами. Ценят зеркальные, повторяющиеся и симметричные комбинации цифр.

Также Новини.LIVE рассказывали, какими купюрами по 100 и 200 грн украинцы не могут расплатиться в супермаркетах. НБУ изъял из обращения банкноты, выпущенные до 2003 года. Это касается номинала 100 грн 1992 года и 200 грн 2001 года.

курс доллара курс евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
