Главная Экономика Позиции евро усилились: чего ждать от курса валют в ближайшее время

Дата публикации 10 мая 2026 08:20
Курс евро в Украине нацелен на рост: к чему готовиться в ближайшее время
Вывеска пункта обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за ослабления доллара в главной валютной паре купюры евро могут подорожать в Украине. В ближайшее время ожидается рост официального курса после недолгого затишья в начале мая 2026 года. Не помешает узнать, с какими показателями в обменниках могут столкнуться украинцы.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро

На понедельник, 11 мая, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,59 грн. Стоит понимать, что показатели зависят не от решений регулятора, а от соотношения в главной паре. Поскольку американская валюта ослабла до 1,18 долл./евро, стоит ожидать роста курса на следующей неделе.

Колебания официального курса гривны к евро в Украине. Фото: скриншот

"Все внешние факторы, влияющие на курсообразование, играют не в интересах граждан, к сожалению. Когда слабеет доллар, соответственно дорожает евро. Думаю, в мае курс будет находиться ближе к 52 грн/евро, учитывая непонятную ситуацию с войной в Персидском заливе", — отметил экономист.

По словам Плотникова, Европейский центральный банк вряд ли будет искусственно останавливать курсовую динамику. Для ЕС удорожание евро означает ограничения для туристов из США, невыгодную торговлю с рынками, которые выставляют цены в долларах и пр. Однако реакция ЕЦБ останется стандартной: наблюдение, выражение беспокойства и просчеты последствий.

Декларирование валюты на границе

Ранее мы рассказывали, что при пересечении границы путешественники должны декларировать валютные ценности в случае превышения установленного лимита на вывоз/ввоз наличных. Ограничения в разных странах отличаются, поэтому не помешает заранее узнать, какие суммы разрешено транспортировать без письменного декларирования:

  • Украина — до 10 000 евро в эквиваленте;
  • Европейский Союз — до 10 000 евро;
  • США — до 10 000 долларов, но на всех людей в группе;
  • Китай — до 5 000 долларов и 20 000 юаней;
  • Египет — до 10 000 долларов и 5 000 египетских фунтов;
  • Турция — до 10 000 евро и 25 000 турецких лир;
  • Япония — до 1 млн иен (или эквивалент по официальному курсу в иностранной валюте).

Попытка уклониться от декларирования средств может закончиться серьезными проблемами. Например, в Украине предусмотрен штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры доллара украинцы могут продать дороже. Коллекционеры готовы больше заплатить за наличные с красивым серийным номером. Например, с повторяющимися, зеркальными, симметричными или парными комбинациями цифр.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры по 100 и 200 грн украинцы не могут использовать для расчетов. Полностью утратили статус платежного средства банкноты 1992 и 2001 года выпуска. Именно тогда НБУ печатал номиналы 100 и 200 грн старого образца.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
