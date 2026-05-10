Курс евро в Украине нацелен на рост: к чему готовиться в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты в Киеве.

Из-за ослабления доллара в главной валютной паре купюры евро могут подорожать в Украине. В ближайшее время ожидается рост официального курса после недолгого затишья в начале мая 2026 года. Не помешает узнать, с какими показателями в обменниках могут столкнуться украинцы.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро

На понедельник, 11 мая, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,59 грн. Стоит понимать, что показатели зависят не от решений регулятора, а от соотношения в главной паре. Поскольку американская валюта ослабла до 1,18 долл./евро, стоит ожидать роста курса на следующей неделе.

"Все внешние факторы, влияющие на курсообразование, играют не в интересах граждан, к сожалению. Когда слабеет доллар, соответственно дорожает евро. Думаю, в мае курс будет находиться ближе к 52 грн/евро, учитывая непонятную ситуацию с войной в Персидском заливе", — отметил экономист.

По словам Плотникова, Европейский центральный банк вряд ли будет искусственно останавливать курсовую динамику. Для ЕС удорожание евро означает ограничения для туристов из США, невыгодную торговлю с рынками, которые выставляют цены в долларах и пр. Однако реакция ЕЦБ останется стандартной: наблюдение, выражение беспокойства и просчеты последствий.

Декларирование валюты на границе

Ранее мы рассказывали, что при пересечении границы путешественники должны декларировать валютные ценности в случае превышения установленного лимита на вывоз/ввоз наличных. Ограничения в разных странах отличаются, поэтому не помешает заранее узнать, какие суммы разрешено транспортировать без письменного декларирования:

Украина — до 10 000 евро в эквиваленте;

Европейский Союз — до 10 000 евро;

США — до 10 000 долларов, но на всех людей в группе;

Китай — до 5 000 долларов и 20 000 юаней;

Египет — до 10 000 долларов и 5 000 египетских фунтов;

Турция — до 10 000 евро и 25 000 турецких лир;

Япония — до 1 млн иен (или эквивалент по официальному курсу в иностранной валюте).

Попытка уклониться от декларирования средств может закончиться серьезными проблемами. Например, в Украине предусмотрен штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.

