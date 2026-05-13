Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В обмене валюты могут отказать: с какой проблемой сталкиваются украинцы

В обмене валюты могут отказать: с какой проблемой сталкиваются украинцы

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 18:35
Обмен долларов в Украине: какие купюры не всегда принимают и что делать людям
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы сталкиваются с проблемой при обмене валюты. Пункты приема иностранных купюр могут отказать клиенту в обслуживании, если наличные имеют потертости. Доллары таки купят — но по менее выгодному курсу.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пользователя в социальной сети Threads.

Почему доллары могут не обменять

Многие украинцы периодически сталкиваются с проблемой обмена иностранной валюты. Финансовые учреждения могут отказать клиенту в обслуживании, если увидят купюры старого образца (1996-2006 годов выпуска) или изношенные банкноты. Сильно поврежденную валюту действительно не принимают на обмен, однако существуют четко определенные признаки, на которые стоит ориентироваться.

Пользователь Threads рассказал историю из своего опыта: он хотел продать 500 долларов, но кассир в обменнике отказался их принять из-за потертостей. Судя по всему, купюры не были сильно изношенными, поскольку сотрудник учреждения согласился купить иностранную валюту "по меньшему курсу".

Только когда клиент сказал, что оставит жалобу на горячей линии Национального банка, кассир забрал деньги и осуществил обмен по установленному наличному курсу.

Читайте также:
В обмене валюты могут отказать: с какой проблемой сталкиваются украинцы - фото 1
Сообщение пользователя Threads. Фото: скриншот

Как украинцам решить проблему

Регулятор давно опубликовал разъяснения по поводу обмена иностранной валюты. Финансовые учреждения должны принимать купюры доллара всех годов выпуска, начиная с 1914-го. Исключение — фальшивые банкноты и деньги с признаками сильного износа/повреждения.

"Они по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам/описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа", — уточнили в НБУ.

В случае нарушения правил украинцам необходимо обращаться в Нацбанк и жаловаться на произвол. Регулятор инициирует проверку обменного пункта и по ее результатам применит меры воздействия. Например, значительный штраф или аннулирование лицензии на осуществление деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые страны ЕС не признали евро национальной валютой. То есть расчет там производится местными купюрами: кронами, злотыми, форинтами и леями. Не помешает узнать, где украинцам не понадобятся банкноты евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во многих странах существуют ограничения на ввоз и вывоз наличных денег. При превышении установленного лимита необходимо задекларировать деньги. Мы узнали, какие минимальные суммы можно перевозить без декларирования.

обменники обмен валют долары
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации