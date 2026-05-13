Обмен долларов в Украине: какие купюры не всегда принимают и что делать людям

Некоторые украинцы сталкиваются с проблемой при обмене валюты. Пункты приема иностранных купюр могут отказать клиенту в обслуживании, если наличные имеют потертости. Доллары таки купят — но по менее выгодному курсу.

Почему доллары могут не обменять

Многие украинцы периодически сталкиваются с проблемой обмена иностранной валюты. Финансовые учреждения могут отказать клиенту в обслуживании, если увидят купюры старого образца (1996-2006 годов выпуска) или изношенные банкноты. Сильно поврежденную валюту действительно не принимают на обмен, однако существуют четко определенные признаки, на которые стоит ориентироваться.

Пользователь Threads рассказал историю из своего опыта: он хотел продать 500 долларов, но кассир в обменнике отказался их принять из-за потертостей. Судя по всему, купюры не были сильно изношенными, поскольку сотрудник учреждения согласился купить иностранную валюту "по меньшему курсу".

Только когда клиент сказал, что оставит жалобу на горячей линии Национального банка, кассир забрал деньги и осуществил обмен по установленному наличному курсу.

Как украинцам решить проблему

Регулятор давно опубликовал разъяснения по поводу обмена иностранной валюты. Финансовые учреждения должны принимать купюры доллара всех годов выпуска, начиная с 1914-го. Исключение — фальшивые банкноты и деньги с признаками сильного износа/повреждения.

"Они по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам/описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа", — уточнили в НБУ.

В случае нарушения правил украинцам необходимо обращаться в Нацбанк и жаловаться на произвол. Регулятор инициирует проверку обменного пункта и по ее результатам применит меры воздействия. Например, значительный штраф или аннулирование лицензии на осуществление деятельности.

