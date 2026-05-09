Главная Экономика Обмен валюты может подождать: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Дата публикации 9 мая 2026 10:12
Непостоянный курс доллара в Украине: чем будут удивлять обменники в мае
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Для выгодного обмена купюр доллара украинцам стоит следить за тенденциями на валютном рынке. После незначительного затишья в начале мая 2026 года официальный курс может пойти вверх в ближайшее время. Национальный банк не будет замедлять темпы девальвации гривны ввиду ожидания первого транша кредита от ЕС.

Что будет с курсом доллара в Украине, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Чего ждать от курса доллара

На понедельник, 11 мая, НБУ рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 43,85 грн/долл. На следующей неделе, в период 11-17 мая 2026 года, ожидается рост показателей после трехдневной нисходящей тенденции. Причины связаны с внешними и внутренними процессами.

Во-первых, регулятор планирует ускорять девальвацию национальной валюты, дабы кредит от Европейского Союза можно было зачислить в государственный бюджет по более высокому курсу. Во-вторых, произошло усиление евро в паре с долларом до 1,18 долл./евро.

Обмен валюты может подождать: что будет с курсом доллара в ближайшее время - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Это первая и главная причина того, что Национальный банк достаточно спокойно относится к девальвации национальной валюты. Если и вмешивается, то без резкого влияния на показатели. Но дальнейшая ситуация зависит, в основном, от внешних факторов", — отметил Плотников.

По его словам, когда в прошлый раз — 20 апреля — соотношение в главной валютной паре вышло на уровень 1,18 долл./евро, официальный курс гривны к доллару резко поднялся и пересек психологический рубеж 44 грн/долл. В этот раз ситуация может повториться.

Какие купюры доллара можно продать дороже

Ранее мы рассказывали, что коллекционеры-бонисты готовы дорого покупать валюту с красивыми серийными номерами. Ценятся редкие комбинации цифр, которые нечасто встречаются в наличном обращении. Высокую цену могут предложить за такие номера на банкнотах:

  • все одинаковые цифры (777777, 111111 и т.д.);
  • симметричные комбинации (12344321);
  • повторяющиеся группы одинаковых цифр (1234123);
  • четные группы цифр (123123123, 12121212 и т.д.);
  • цифры по порядку в прямом или обратном направлении (1234567, 7654321);
  • большое количество нулей;
  • совпадения с номиналом (0000100);
  • символические комбинации.

Стоит понимать, что конечную стоимость валюты определяет не только наличие красивого серийного номера. Хорошее состояние купюры, в частности отсутствие потертостей/заломов/повреждений, может увеличить ее цену. Ведь бонисты ищут для своих коллекций привлекательные экземпляры доллара.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны декларировать наличные при въезде и выезде из многих стран. Лимиты на минимальные суммы отличаются. Например, в Европейском Союзе — от 10 000 евро, в Китае — от 5 000 долларов и 20 000 юаней, в Турции — от 10 000 евро и 25 000 лир.

Также Новини.LIVE рассказывали, какими купюрами по 100 и 200 грн украинцы не могут расплатиться в магазинах. НБУ изъял из обращения банкноты до 2003 года выпуска. А в свое время в употреблении находились 100 грн 1992 года и 200 грн 2001 года, которые стали недействительными.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
