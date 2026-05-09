Непостійний курс долара в Україні: чим дивуватимуть обмінники у травні

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Для вигідного обміну купюр долара українцям варто слідкувати за тенденціями на валютному ринку. Після незначного затишшя на початку травня 2026 року офіційний курс може піти вгору найближчим часом. Національний банк не буде сповільнювати темпи девальвації гривні з огляду на очікування першого траншу кредиту від ЄС.

Що буде з курсом долара в Україні, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Чого чекати від курсу долара

На понеділок, 11 травня, НБУ розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 43,85 грн/дол. Наступного тижня, у період 11-17 травня 2026 року, очікується зростання показників після триденної низхідної тенденції. Причини пов’язані з зовнішніми та внутрішніми процесами.

По-перше, регулятор планує прискорювати девальвацію національної валюти, аби кредит від Європейського Союзу можна було зарахувати в державний бюджет за вищим курсом. По-друге, відбулося посилення євро у парі з доларом до 1,18 дол./євро.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Це перша і головна причина того, що Національний банк досить спокійно ставиться до девальвації національної валюти. Якщо і втручається, то без різкого впливу на показники. Але подальша ситуація залежить, в основному, від зовнішніх чинників", — зазначив Плотніков.

Читайте також:

За його словами, коли минулого разу — 20 квітня — співвідношення у головній валютній парі вийшло на рівень 1,18 дол./євро, офіційний курс гривні до долара різко піднявся і перетнув психологічну межу 44 грн/дол. Цього разу ситуація може повторитися.

Які купюри долара можна продати дорожче

Раніше ми розповідали, що колекціонери-боністи готові дорого купувати валюту з красивими серійними номерами. Цінуються рідкісні комбінації цифр, які нечасто зустрічаються в готівковому обігу. Високу ціну можуть запропонувати за такі номери на банкнотах:

всі однакові цифри (777777, 111111 тощо);

симетричні комбінації (12344321);

повторювані групи однакових цифр (1234123);

парні групи цифр (123123123, 12121212 тощо);

цифри по порядку у прямому чи зворотному напряму (1234567, 7654321);

велика кількість нулів;

збіги з номіналом (0000100);

символічні комбінації.

Варто розуміти, що кінцеву вартість валюти визначає не тільки наявність красивого серійного номера. Гарний стан купюри, зокрема відсутність потертостей/заломів/пошкоджень, може збільшити її ціну. Адже боністи шукають для своїх колекцій привабливі екземпляри долара.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні декларувати готівку при в’їзді та виїзді з багатьох країн. Ліміти на мінімальні суми відрізняються. Наприклад, у Європейському Союзі — від 10 000 євро, в Китаї — від 5 000 доларів і 20 000 юанів, у Туреччині — від 10 000 євро і 25 000 лір.

Також Новини.LIVE розповідали, якими купюрами по 100 та 200 грн українці не можуть розплатитися у магазинах. НБУ вилучив з обігу банкноти до 2003 року випуску. А свого часу в ужитку перебували 100 грн 1992 року та 200 грн 2001 року, які стали недійсними.