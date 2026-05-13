Головна Економіка В обміні валюти можуть відмовити: з якою проблемою стикаються українці

В обміні валюти можуть відмовити: з якою проблемою стикаються українці

Дата публікації: 13 травня 2026 18:35
Обмін доларів в Україні: які купюри не завжди приймають і що робити людям
Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці стикаються з проблемою під час обміну валюти. Пункти прийому іноземних купюр можуть відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо готівка матиме потертості. Долари таки куплять — але за менш вигідним курсом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувача у соціальній мережі Threads.

Чому долари можуть не обміняти

Чимало українців періодично стикаються з проблемою обміну іноземної валюти. Фінансові установи можуть відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо побачать купюри старого зразка (1996-2006 років випуску) чи зношені банкноти. Сильно пошкоджену валюту дійсно не приймають на обмін, однак існують чітко визначені ознаки, на які варто орієнтуватися.

Користувач Threads розповів історію зі свого досвіду: він хотів продати 500 доларів, але касир в обміннику відмовився їх прийняти через потертості. Судячи з усього, купюри не були сильно зношеними, бо працівник установи погодився купити іноземну валюту "по меншому курсу".

Тільки коли клієнт зауважив, що залишить скаргу на гарячій лінії Національного банку, касир забрав гроші та здійснив обмін за встановленим готівковим курсом. 

Допис користувача Threads. Фото: скриншот

Як українцям вирішити проблему

Регулятор давно опублікував роз’яснення щодо обміну іноземної валюти. Фінансові установи повинні приймати купюри долара всіх років випуску, починаючи з 1914-го. Виключення — фальшиві банкноти і гроші з ознаками сильного зношення/пошкодження.

"Вони за дизайном та елементами захисту повністю відповідають зразкам/описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення", — уточнили в НБУ.

У випадку порушення правил українцям необхідно звертатися в Нацбанк і скаржитися на свавілля. Регулятор ініціює перевірку обмінного пункту і за її результатами застосує заходи впливу. Наприклад, значний штраф або анулювання ліцензії на здійснення діяльності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі країни ЄС не визнали євро національною валютою. Тобто розрахунок там проводиться місцевими купюрами: кронами, злотими, форинтами і леями. Не завадить дізнатися, де українцям не знадобляться банкноти євро.

Також Новини.LIVE розповідали, що в багатьох країнах існують обмеження на ввезення та вивезення готівки. При перевищенні встановленого ліміту необхідно задекларувати гроші. Ми дізналися, які мінімальні суми можна перевозити без декларування.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
