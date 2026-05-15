Курсы доллара и евро пошли в противоположные стороны: к чему готовиться

Дата публикации 15 мая 2026 15:40
Курс доллара и евро в Украине: что будет со стоимостью валюты в ближайшее время
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы сталкивались с курсовыми колебаниями, однако могли с небольшой выгодой осуществить обмен валюты. Купюры доллара немного подорожали в последние дни, зато банкноты евро подешевели. Это результат динамики соотношения в главной валютной паре.

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время, рассказал в комментарии Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Чего ждать от курса доллара

С понедельника, 11 мая, официальный курс гривны к доллару поднялся до уровня 43,95 грн/долл. (+10 копеек). Восходящий тренд объясняется усилением американской валюты в паре с евро до 1,16 долл. вместо предыдущего показателя 1,18 долл.

Курсы доллара и евро пошли в противоположные стороны: к чему готовиться - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Есть очень много факторов, которые влияют на курсы гривны к доллару и евро. Наш Национальный банк имеет ориентир 45 грн/долл. на конец 2026 года, поэтому может временно отпустить курс и не препятствовать девальвации национальной валюты", — отметил экономист.

Стоимость доллара на следующей неделе, в период 18-24 мая, будет зависеть от глобальной обстановки. Если американская валюта укрепится до 1,15 долл./евро, в Украине курсовые показатели вырастут. Однако Алексей Плотников считает, что доллар будет колебаться на текущем уровне с разницей 10-15 копеек в обе стороны.

Что будет с курсом евро

Европейская валюта, учитывая усиление доллара, наоборот подешевела в Украине. Официальный курс опустился с 51,72 грн/евро до 51,43 грн/евро в течение трех дней. На ситуацию могла повлиять поездка президента США Дональда Трампа в Китай и встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. По последней информации, лидеры достигли договоренностей по некоторым ключевым вопросам.

Курсы доллара и евро пошли в противоположные стороны: к чему готовиться - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Мы традиционно говорим, что курс евро выставляется через соотношение к доллару на мировых рынках. Сейчас показатель зафиксировался на 1,16 долл./евро. Прекращение войны в Персидском заливе, возможно, повлияет на соотношение между валютами", — констатировал Плотников.

Если война с Ираном в ближайшее время завершится, доллар может существенно усилить позиции, что приведет к ощутимым колебаниям официального курса гривны к евро. Однако на следующей неделе серьезных изменений в геополитический обстановке не предвидится. Поэтому курс валюты будет колебаться в пределах 51,30-51,80 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые страны ЕС не отказались от национальной валюты в пользу евро. Они видят выгоду в использовании злотых, крон, леев и форинтов. Не помешает узнать, куда украинцам не нужно брать купюры евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут дороже продать купюры доллара. Стоит искать в сбережениях банкноты с редкими серийными номерами. Коллекционеры охотятся за наличными с интересными комбинациями, например, одинаковыми/симметричными цифрами.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
