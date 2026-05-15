Курс долара та євро в Україні: що буде з вартістю валюти найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти.

Українці стикалися з курсовими коливаннями, однак могли з невеликою вигодою здійснити обмін валюти. Купюри долара трохи подорожчали останніми днями, натомість банкноти євро подешевшали. Це результат динаміки співвідношення у головній валютній парі.

Що буде з курсом долара та євро найближчим часом, розповів у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу долара

З понеділка, 11 травня, офіційний курс гривні до долара піднявся до рівня 43,95 грн/дол. (+10 копійок). Висхідний тренд пояснюється посиленням американської валюти у парі з євро до 1,16 дол. замість попереднього показника 1,18 дол.

"Є дуже багато чинників, які впливають на курси гривні до долара та євро. Наш Національний банк має орієнтир 45 грн/дол. на кінець 2026 року, тому може тимчасово відпустити курс і не перешкоджати девальвації національної валюти", — зазначив економіст.

Вартість долара наступного тижня, у період 18-24 травня, буде залежати від глобальної обстановки. Якщо американська валюта посилиться до 1,15 дол./євро, в Україні курсові показники зростуть. Однак Олексій Плотніков вважає, що долар коливатиметься на поточному рівні з різницею 10-15 копійок в обидві сторони.

Що буде з курсом євро

Європейська валюта, з огляду на посилення долара, навпаки подешевшала в Україні. Офіційний курс опустився з 51,72 грн/євро до 51,43 грн/євро протягом трьох днів. На ситуацію могла вплинути поїздка президента США Дональда Трампа в Китай і зустріч із головою КНР Сі Цзіньпінем. За останньою інформацією, лідери досягли домовленостей у деяких ключових питаннях.

"Ми традиційно говоримо, що курс євро виставляється через співвідношення до долара на світових ринках. Наразі показник зафіксувався на 1,16 дол./євро. Припинення війни в Перській затоці, можливо, вплине на співвідношення між валютами", — констатував Плотніков.

Якщо війна з Іраном найближчим часом завершиться, долар може суттєво посилити позиції, що призведе до відчутних коливань офіційного курсу гривні до євро. Однак наступного тижня серйозних змін у геополітичний обстановці не передбачається. Тому курс валюти буде коливатися в межах 51,30-51,80 грн/євро.

