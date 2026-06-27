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Головна Економіка Виїзд з України в липні: з якою сумою готівки не випустять за кордон

Виїзд з України в липні: з якою сумою готівки не випустять за кордон

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 16:05
Перетнути кордон України буде складно: з якою сумою готівки виникнуть проблеми
Перетин кордону з готівкою. Фото: ДПСУ/Facebook, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Українці стикаються з проблемами на кордоні через готівку. Якщо сума перевищує встановлений ліміт, наших громадян можуть не випустити. Заборона на виїзд дійсна у разі ухилення від декларування валютних цінностей.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Декларування валюти на кордоні

Українське законодавство вимагає від громадян декларувати готівку в будь-якій валюті під час виїзду за кордон, якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Відмова від цього зобов'язання вважається порушенням митних правил.

"Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком України, або за крос-курсом на день перетину митного кордону", — повідомили в ДМС.

Вимога стосується лише готівки і не поширюється на банківські рахунки. Тобто кошти на карті не підлягають декларуванню, чим нерідко користуються українці, які хочуть вивезти за кордон понад 10 000 євро.

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Який штраф за недекларування готівки

Недотримання правил під час виїзду з України загрожує суворою відповідальністю. Штраф прописаний у статті 471 Митного кодексу. Недекларування валютних цінностей, що переміщується через митний кордон, тягне за собою санкцію у розмірі 20% суми, яка перевищує встановлений ліміт.

Наприклад, якщо людина має в гаманці 12 000 євро в будь-якій валюті, штраф 20% стягується з суми 2 000 євро. Існує легальний спосіб уникнути декларування, транспортуючи паперові купюри.

Максимальна сума дійсна для однієї фізичної особи, тому родина з трьох-чотирьох людей, включно з неповнолітніми дітьми, може перетнути кордон України з обсягом готівки 40 000 євро. При цьому гроші необхідно поділити між членами сім'ї, інакше спосіб не спрацює.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці масово скаржаться на проблеми з перетином кордону Польщі. Від туристів вимагають наявність зворотного квитка або суми, еквівалентній його вартості. Відсутність документу є підставою відмовити у в'їзді на територію країни.

Також Новини.LIVE розповідали, яке майно конфіскують на кордоні та хто може ним розпоряджатися. Вилученню підлягає контрабанда, незадекларовані товари, підроблена продукція тощо. Ці речі можуть утилізувати, безплатно передати іншим особам або знищити.

готівка виїзд за кордон перетин кордону
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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