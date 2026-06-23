Перетин кордону Польщі: які правила та вимоги діють влітку 2026 року

Виїзд українців до Польщі. Фото: УНІАН, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Мало не щодня українці скаржаться на суворі правила перетину кордону Польщі. Наші громадяни повинні пройти суворий контроль, аби отримати дозвіл на в'їзд. Серед основних правил для туристів — заздалегідь купити квиток на повернення додому.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.

Що вимагають на польському кордоні

Дівчина розповіла, з якою проблемою стикнулася в пункті пропуску. Польські прикордонники не дозволили в'їзд на територію країни, оскільки туристка не мала зворотного квитка і суми в розмірі 100 євро (1 200 грн) готівкою.

"Я пояснила, що їду у відрядження, і квитки зворотні не в мене на руках, поїздка лише на 4 дні, позаду мене маячіє рюкзак, який аж ніяк не натякає на довгу подорож", — написала українка.

Водночас інші користувачі соцмережі пояснили, що це дійсні правила в'їзду в Польщу, які застосовують давно. Адже вимоги для перетину кордону Європейського Союзу незмінні: мандрівник повинен пред'явити туристичне страхування, підтвердження проживання, мінімальну суму готівки і зворотний квиток.

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Скільки грошей повинні мати українці на кордоні

Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, зворотний квиток є обов'язковим документом, якщо людина подорожує не на власному транспорті. Його відсутність є підставою відмовити у в'їзді, особливо якщо турист не може пред'явити мінімальну суму готівки.

"Крім того, якщо іноземець не має зворотного квитка, він під час перетину кордону повинен мати фінансові кошти у розмірі, еквівалентному вартості квитка, на підставі якого він прибув на територію Республіки Польща", — йдеться на порталі.

Еквівалент розраховується залежно від країни походження. Якщо турист прибув із сусідньої держави, то мінімальна сума — 200 злотих (2 400 грн).

У разі повернення до країни-члена ЄС (без спільного кордону з Польщею) розмір готівки повинен становити щонайменше 500 злотих (6 000 грн).

Для мандрівників, які прибули з держави, що не є членом Європейського Союзу, еквівалент вартості квитка становить 2 500 злотих (30 000 грн).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям доведеться платити за право в'їзду на територію Євросоюзу. Наприкінці 2026 року планується запуск системи ETIAS. Вона передбачає оформлення спеціального дозволу на подорожі вартістю 20 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, яке майно можуть конфіскувати на кордоні та хто має повноваження ним розпоряджатися. Зазвичай вилучають контрабанду, контрафактну продукцію, незадекларовані та заборонені до переміщення товари. Їх можуть утилізувати, знищити, продати тощо.