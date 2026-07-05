За возможность пребывать в ЕС придется заплатить: сумма и когда изменяться правил для украинцев

Правила въезда в ЕС для украинцев изменятся. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В конце 2026 года для украинцев, как и для граждан других стран с безвизовым режимом, начнет действовать новая система ETIAS. Она не отменяет безвизовый режим, но перед поездкой в большинство стран ЕС потребуется получить специальное платное разрешение.

О том, когда и сколько придется доплачивать украинцам за возможность пребывания в ЕС, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Евросоюза.

Когда начнет действовать ETIAS и кому он будет необходим

Запуск системы запланирован на последний квартал 2026 года. Пока она не работает, поэтому подавать заявки пока не нужно. После запуска оформить разрешение можно будет через официальный сайт ETIAS или мобильное приложение.

ETIAS будет обязательным для граждан стран с безвизовым режимом, в частности Украины, если у них нет вида на жительство или другого документа, дающего право легально проживать в странах ЕС. Однако некоторые категории путешественников будут освобождены от оформления ETIAS.

Сколько придется доплатить украинцам за возможность пребывать в ЕС

За оформление разрешения нужно будет уплатить регистрационный сбор в размере 20 евро (примерно 1000 грн). Подать заявку можно будет самостоятельно, через другое лицо или туристическое агентство.

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ETIAS будет выдаваться на три года или до истечения срока действия паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. За это время можно будет неограниченное количество раз путешествовать в страны, использующие систему ETIAS, но с соблюдением правила: не более 90 дней пребывания в течение любых 180 дней.

Заменяет ли ETIAS визу

ETIAS — это не виза и не вид на жительство. Разрешение позволяет совершать только краткосрочные поездки:

туризм;

деловые встречи;

посещение родственников;

краткосрочные учебные программы.

Для работы, длительного обучения или проживания, как и раньше, необходимо оформлять соответствующую визу или вид на жительство.

Для оформления понадобится действующий паспорт и уплата сбора. В большинстве случаев решение будет принято в течение нескольких минут, но стандартный срок рассмотрения может длиться до 96 часов.

Если понадобятся дополнительные документы или собеседование, проверка может затянуться еще до 30 дней. Именно поэтому в ЕС рекомендуют получить одобрение ETIAS еще до покупки авиабилетов или бронирования жилья.

Стоит также отметить, что это разрешение не гарантирует право на въезд в ЕС. Даже если оно будет действительным, окончательное решение о въезде будут принимать пограничники при прохождении контроля. Если же человек, который должен иметь ETIAS, прибудет без такого разрешения, ему могут отказать в пересечении границы.

Ранее Новини.LIVE писали, что сам по себе загранпаспорт еще не гарантирует, что в 2026 году вы сможете выехать из Украины. Поэтому перед поездкой стоит заранее проверить, нет ли у вас ограничений. Это можно сделать онлайн, не дожидаясь проверки на границе.

Также Новини.LIVE сообщали, что в конце 2026 года ЕС планирует запустить систему ETIAS. После этого для поездок понадобится специальное разрешение. При этом многих интересует, нужно ли будет оформлять его украинцам, имеющим временную защиту.