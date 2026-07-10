Пересечение границы Украины в 2026 году: какие проблемы с наличкой могут ограничить выезд

Пограничный пункт и купюры гривны. Фото: Unsplash, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут столкнуться с проблемами при пересечении границы из-за наличных. Деньги нередко становятся причиной запрета на въезд или введения других ограничений. Мы выяснили, каких правил должны придерживаться наши граждане в пунктах пропуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как избежать проблем на границе из-за наличных денег.

Декларирование валютных ценностей

Согласно информации Государственной таможенной службы, украинцы должны декларировать наличную валюту и драгоценные металлы на сумму, превышающую 10 000 евро в эквиваленте. Если человек пытается перевезти купюры, он обязан подтвердить источники их происхождения.

Уклонение от декларирования грозит штрафом в размере 20% от суммы превышения лимита и запретом на пересечение границы до момента выполнения этого требования.

"Пересчет суммы в евро осуществляется по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, или по кросс-курсу на день пересечения таможенной границы", — сообщили в ГТС.

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Минимальная сумма наличных для въезда

Еще одна распространенная причина проблем на границе — отсутствие минимальной суммы наличных, предусмотренной законодательством конкретной страны. Например, согласно правительственному порталу Республики Польша, для успешного въезда на территорию государства иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность.

Для этого необходимо предъявить наличные на сумму не менее 300 злотых (3 600 грн), если продолжительность поездки не превышает четырех дней. В противном случае минимальная сумма валюты составляет 75 злотых (900 грн) на каждый день запланированного пребывания.

Аналогичные правила действуют на границе со Словакией, Венгрией и Румынией, поэтому необходимо заранее узнать о денежных нормах для минимизации потенциальных ограничительных рисков. Также польские пограничники могут требовать предъявить обратный билет.

В случае отсутствия документа необходимо показать сумму, эквивалентную его стоимости, но не менее 200 злотых. Это ограничение действует для граждан стран, граничащих с Республикой Польша. Если человек путешествует на собственном транспорте, обратный билет не требуется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что запуск системы ETIAS могут отложить до 2027 года. Из-за проблем в пунктах пропуска и аэропортах, вызванных системой EES, полноценный запуск ETIAS стал невозможен. Процесс могут отложить на несколько месяцев или один квартал.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть введены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.