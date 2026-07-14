Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Очереди на границе с Польшей: какой вид транспорта выбрать для поездки

Очереди на границе с Польшей: какой вид транспорта выбрать для поездки

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 06:32
Пересечение границы с Польшей: какой вид транспорта лучше выбрать пассажирам
Проверки на границе Украины. Фото: ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В летний сезон очереди на границе значительно увеличиваются — тысячи украинцев стремятся отдохнуть или навестить родных в Европе и за её пределами. Однако то, сколько вам придётся простоять в очереди, зависит не только от дня недели и времени суток, но и от вида транспорта.

Об этом пишет in Poland, передает Новини.LIVE.

Автомобиль

На легковой машине проверка проходит быстрее, ведь пограничники осматривают нескольких пассажиров. Однако стоит учесть, что в очереди в некоторые дни недели и в определенное время может быть много автомобилей, особенно на популярных пунктах пропуска, в частности, Краковец — Корчова, Шегини — Медика или Рава-Русская — Хребенне. Впрочем, у граждан, путешествующих на автомобиле, есть больше преимуществ, ведь они могут выбрать менее загруженный пограничный пункт.

Автобус

Для автобусов на границе предусмотрены специальные процедуры и отдельные полосы, однако пересечение границы может затянуться в разы из-за большего количества пассажиров. Время ожидания также может увеличиться из-за дополнительных проверок пассажиров.

Микроавтобусы

Микроавтобусы перевозят меньшее количество пассажиров, однако проходят границу по общим правилам.

Читайте также:

Как избежать очередей на границе

Пассажиропоток трудно спрогнозировать, и лучший способ избежать огромных очередей — следить за ситуацией на границе в режиме онлайн. Соответствующая информация обновляется каждые 3 часа.

Лучше всего планировать пересечение границы в будние дни и в ночное время, так как в пятницу, в выходные и днем количество транспорта существенно возрастает.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое имущество конфискуют на границе и кто может им распоряжаться. Изъятию подлежат контрабанда, незадекларированные товары, поддельная продукция и т. д. Эти вещи могут утилизировать, бесплатно передать другим лицам или уничтожить.

Также Новини.LIVE писали, без какого документа не выпустят мужчин-водителей из Украины. Введенные ограничения и запреты можно проверить онлайн. Разрешение на выезд будет отображаться в приложении "Резерв+".

поездки транспорт выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации