Пересечение границы с Польшей: какой вид транспорта лучше выбрать пассажирам

Проверки на границе Украины. Фото: ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В летний сезон очереди на границе значительно увеличиваются — тысячи украинцев стремятся отдохнуть или навестить родных в Европе и за её пределами. Однако то, сколько вам придётся простоять в очереди, зависит не только от дня недели и времени суток, но и от вида транспорта.

Об этом пишет in Poland, передает Новини.LIVE.

Автомобиль

На легковой машине проверка проходит быстрее, ведь пограничники осматривают нескольких пассажиров. Однако стоит учесть, что в очереди в некоторые дни недели и в определенное время может быть много автомобилей, особенно на популярных пунктах пропуска, в частности, Краковец — Корчова, Шегини — Медика или Рава-Русская — Хребенне. Впрочем, у граждан, путешествующих на автомобиле, есть больше преимуществ, ведь они могут выбрать менее загруженный пограничный пункт.

Автобус

Для автобусов на границе предусмотрены специальные процедуры и отдельные полосы, однако пересечение границы может затянуться в разы из-за большего количества пассажиров. Время ожидания также может увеличиться из-за дополнительных проверок пассажиров.

Микроавтобусы

Микроавтобусы перевозят меньшее количество пассажиров, однако проходят границу по общим правилам.

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Как избежать очередей на границе

Пассажиропоток трудно спрогнозировать, и лучший способ избежать огромных очередей — следить за ситуацией на границе в режиме онлайн. Соответствующая информация обновляется каждые 3 часа.

Лучше всего планировать пересечение границы в будние дни и в ночное время, так как в пятницу, в выходные и днем количество транспорта существенно возрастает.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое имущество конфискуют на границе и кто может им распоряжаться. Изъятию подлежат контрабанда, незадекларированные товары, поддельная продукция и т. д. Эти вещи могут утилизировать, бесплатно передать другим лицам или уничтожить.

Также Новини.LIVE писали, без какого документа не выпустят мужчин-водителей из Украины. Введенные ограничения и запреты можно проверить онлайн. Разрешение на выезд будет отображаться в приложении "Резерв+".