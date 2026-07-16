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Главная Экономика Поездка Меньше часов ожидания на границе: Украина и Польша вводят новые правила

Меньше часов ожидания на границе: Украина и Польша вводят новые правила

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:32
Новые таможенные правила: как изменится пересечение границы с Польшей
Поезд Укрзализныци в Польшу. Фото: Укрзализныца. Коллаж: Новини.LIVE

Пересечение границы с Польшей станет более комфортным и удобным для пассажиров. Правительство запустило экспериментальный проект, в рамках которого таможенники смогут проводить проверки не только во время движения поездов, но и во время их стоянки на отдельных станциях.

Об этом говорится в постановлении № 921, которым правительство внесло изменения в пункт 5 Порядка реализации экспериментального проекта об особенностях организации и осуществления пограничного и таможенного контроля во время движения пассажирских поездов, передает Новини.LIVE.

Упрощение пересечения границы с Польшей

Отмечается, что проект будет реализовываться на международных железнодорожных маршрутах с Польшей через две пограничные станции:

  • Ягодин (контроль будет проводиться во время движения поездов на участке Ковель — Ягодин — Ковель);
  • Мостиска-2 — таможенники будут проверять пассажиров во время движения поездов на участке Львов — Мостиска-2 — Львов.

Согласно документу, таможенный и пограничный контроль может проводиться как во время движения поездов, так и во время стоянки на станциях Ковель, Мостиска-2, Львов и Ягодин.

Все процедуры будут проводиться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов, перемещающихся через государственную границу Украины.

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Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковом автомобиле проверка проходит проще, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

путешествие поезда выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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