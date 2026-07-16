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Головна Економіка Поїздка Менше годин очікувань на кордоні: Україна і Польща запроваджують нові правила

Менше годин очікувань на кордоні: Україна і Польща запроваджують нові правила

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:32
Нові правила митниці: як зміниться перетин кордону з Польщею
Потяг Укрзалізниці до Польщі. Фото: Укрзалізниція. Колаж: Новини.LIVE

Перетин кордону з Польщею стане більш комфортним та зручнішим для пасажирів. Уряд розпочав експериментальний проєкт, в рамках якого митники зможуть проводити перевірки не лише під час руху поїздів, а й під час їхньої стоянки на окремих станціях. 

Про це  йдеться в постанові № 921, якою Уряд вніс зміни до пункту 5 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо особливостей організації та здійснення прикордонного та митного контролю під час руху пасажирських поїздів, передає Новини.LIVE.

Спрощення перетину кордону з Польщею

Зазначається, що проєкт працюватиме на міжнародних залізничних маршрутах з Польщею через дві прикордонні станції:

  • Ягодин (контроль буде проводитись під час руху поїздів на ділянці Ковель — Ягодин — Ковель);
  • Мостиська-2 — митники перевірятимуть пасажирів під час руху поїздів на ділянці Львів — Мостиська-2 — Львів.

Відповідно до документа, митний та прикордонний контроль може проходити і під час руху потягів, і під час стоянки на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів та Ягодин.

Усі процедури будуть проводитися  відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, які переміщуються через державний кордон України.

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Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

подорож поїзди виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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