Автобус задерживается на границе с Польшей: что делать пассажирам

Пересечение границы с Польшей. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница. Коллаж: Новини.LIVE

В летний сезон очереди на польско-украинской границе значительно увеличиваются. Нередко возникают ситуации, когда международные автобусы задерживаются. Перевозчики рекомендуют пассажирам заранее учитывать возможные задержки в пути.

Об этом пишет In Poland, передает Новини.LIVE.

Задержки на границе

Если задержек на границе избежать не удалось, поддерживайте связь с водителем или диспетчерской службой перевозчика, а также следите за сообщениями компании.

В том случае, если вы путешествуете с пересадками, по возможности сообщите о изменении времени прибытия другому перевозчику или авиакомпании.

Чтобы чувствовать себя комфортно, даже если придется стоять в очередях дольше, возьмите с собой достаточное количество воды, несколько вариантов сытных перекусов, а лекарства, powerbank и документы держите в сумке, откуда их можно будет быстро достать.

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Если вы путешествуете перевозчиками, на которых распространяется законодательство Европейского Союза, обязательно сохраняйте билеты и скриншоты сообщений о задержке рейсов. Пассажиры имеют определенные права в случае значительной задержки или отмены рейса и могут получить компенсацию.

Как проверить очереди на польско-украинской границе

Не лишним будет перед выездом проверить информацию об очередях на границе, чтобы заранее оценить ситуацию и спланировать свою поездку.

В частности, на сайте Государственной пограничной службы Украины в режиме реального времени публикуются данные о количестве транспортных средств на основных пунктах пропуска. Ориентировочное время ожидания на границе также можно посмотреть на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце 2026 года ЕС планирует запустить систему ETIAS. После этого для поездок потребуется специальное разрешение. При этом многих интересует, нужно ли будет оформлять его украинцам, имеющим временную защиту.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковом автомобиле проверка проходит проще, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.