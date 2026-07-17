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Главная Экономика Кого из украинцев могут не впустить в Польшу: 5 причин задержек на границе

Кого из украинцев могут не впустить в Польшу: 5 причин задержек на границе

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 19:10
Выезд из Украины в Польшу: какие 5 причин чаще всего препятствуют пересечению границы
Пункты пропуска и очередь на границе. Фото: Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

У многих украинцев пересечение границы оставляет неприятные воспоминания. Из-за тщательного контроля гражданам приходится часами стоять в очередях. А кому-то вообще отказывают во въезде, даже если с документами все в порядке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам увеличить шансы на пересечение границы с Польшей.

Требования на польской границе

Чтобы минимизировать риски, необходимо тщательно ознакомиться с действующими правилами. Успешное прохождение пункта пропуска в Украине не означает, что польские пограничники не найдут причин отказать во въезде. Чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия:

  • действительных разрешительных документов или паспорта;
  • минимальной суммы наличных;
  • приглашения или бронирования в отеле;
  • медицинской страховки;
  • билета на обратную дорогу в Украину или эквивалентной суммы.

Если с документами и паспортом все понятно, то остальные пункты часто вызывают удивление в украинцев. Не все знают о требовании подтверждать платежеспособность путем предъявления минимальной суммы наличных в размере 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.

Какие документы необходимо проверить

Во-первых, следует убедиться в наличии документов, подтверждающих место проживания в Польше. Обычно требуется бронирование гостиничного номера или приглашение от родственников/друзей/коллег/учебного заведения и т. п. Этот нюанс нередко становится причиной отказа на границе.

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Во-вторых, необходимо оформить медицинскую страховку. При прохождении контроля о ней не всегда вспоминают — все зависит от настроения пограничника. Но если не повезет, придется на скорую руку заказывать услугу в онлайн-страховщика.

В-третьих, если человек путешествует на автобусе или поезде, может потребоваться обратный билет. Это своеобразное подтверждение того, что иностранец планирует вернуться домой. В случае отсутствия документа подойдет сумма, эквивалентная его стоимости, но не менее 200 злотых.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие вещи нельзя вывозить из Украины без декларирования. На границе требуют письменное подтверждение источников происхождения средств и дорогостоящих товаров. Мы узнали, что придется перевозить по "красному" коридору в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что деньги могут стать причиной проблем на границе. Украинцы должны декларировать наличные в размере свыше 10 000 евро. В противном случае грозит крупный штраф — 20% от суммы превышения установленного лимита.

Польша выезд за границу пересечение границы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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