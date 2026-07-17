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Главная Экономика Поездка Пересечение границы Украины: без чего не обойтись в 2026 году

Пересечение границы Украины: без чего не обойтись в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 10:32
Выезд за границу: что стоит проверить украинцам перед поездкой
Регистрация на рейс в аэропорту Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы не испортить долгожданную поездку в любой уголок мира, лучше заранее к ней подготовиться. В частности, стоит сосредоточиться не только на одежде или косметике, но и позаботиться о документах и наличных деньгах.

Опытная туристка dashassk_ в соцсети Threads рассказала, что обязательно нужно сделать перед поездкой за границу, сообщает Новини.LIVE.

Как избежать проблем во время поездки за границу

Самым приоритетным являются документы. Проверьте свой загранпаспорт. На момент выезда он должен быть действителен не менее 6 месяцев.

Билеты на поезд или автобус стоит бронировать заранее. Быстрее всего раскупаются посадочные талоны УЗ в Польшу. Бронирование открывается за 20 дней до отправления поезда.

Путешественница также рекомендует прибывать в аэропорт как минимум за 9 часов до вылета самолета. Из-за внедрения новой системы въезда/выезда в ЕС (EES) образуются огромные очереди, и вы рискуете пропустить свой рейс.

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Путешественница напомнила, что для пересечения границы обязательно нужно иметь наличные деньги. У туриста должно быть с собой не менее 100 долларов.

Перед выездом стоит ознакомиться с правилами и ограничениями, согласно которым путешественникам строго запрещено перевозить через границу определенные предметы. В частности, существуют отдельные правила в отношении лекарств, алкоголя и табака.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.

Также Новини.LIVE писали, что в конце 2026 года ЕС планирует запустить систему ETIAS. После этого для поездок понадобится специальное разрешение. В то же время многих интересует, нужно ли будет оформлять его украинцам, имеющим временную защиту.

путешествие Европа выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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