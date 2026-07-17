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Головна Економіка Поїздка Перетин кордону України: без чого не обійтися у 2026 році

Перетин кордону України: без чого не обійтися у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 10:32
Виїзд за кордон: що варто перевірити українцям перед мандрівкою
Реєстрація на рейс в аерпорту Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Щоб не зіпсувати омріяну поїздку до будь-якого куточка світу — краще варто заздалегідь до неї підготуватися. Зокрема, варто сфокусуватися не лише на одязі чи косметиці, а й подбати про документи та готівку. 

Досвідчена туристка dashassk_ в соцмережі Threads розповіла, що обов'язково треба зробити перед поїздкою за кордон,  передає Новини.LIVE

Як уникнути проблем під час поїздки за кордон

Найпріоритетнішим є документи. Перевірте свій закордонний паспорт. На момент виїзду він має бути дійсний щонайменше 6 місяців. 

Квитки на потяг чи автобус варто бронювати заздалегідь. Найшвидше посадкові талони УЗ розкуповують до Польщі. Бронювання відкривається за 20 днів до відправлення потягу.

Мандрівниця також рекомендує щонайменше за 9 годин до відправлення літака прибувати до аеропорту. Через впровадження нової системи в’їзду/виїзду ЄС (EES) утворюються величезні черги і ви ризикуєте пропустити свій рейс.

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Туристка нагадала, що для перетину кордону обовʼязково треба мати готівку. Туристу потрібно мати з собою щонайменше 100 доларів.

Перед виїздом варто перевірити правила та обмеження, що мандрівникам суворо забороняється перевозити через кордон. Зокрема, є окремі правила щодо ліків, алкоголю та тютюну.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українцям дізнатися про заборону на виїзд за кордон. Обмеження можуть встановити через борги зі сплати аліментів та відкриті виконавчі провадження. Перевірка доступна через застосунок "Дія" та сервіс Opendatabot.

Також Новини.LIVE писали, що наприкінці 2026 року ЄС планує запустити систему ETIAS. Після цього для поїздок знадобиться спеціальний дозвіл. Водночас багатьох цікавить, чи потрібно буде оформлювати його українцям, які мають тимчасовий захист.

подорож Європа виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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