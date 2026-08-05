Работа в Польше: в какой день недели работникам предлагают платить в 2,5 раза больше денег

Девушка оплачивает покупку через терминал и кошелек с польскими злотыми. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше вновь заговорили о возможных изменениях правил воскресной торговли. Профсоюз "Альтернатива" предлагает полностью отменить запрет на работу магазинов по воскресеньям, но при этом ввести более высокую оплату труда для работников.

О том, сколько предлагают платить работникам за работу в воскресенье в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Почему в Польше возникла идея отменить запрет на торговлю в воскресенье

Председатель профсоюза "Альтернатива" Петр Шумлевич заявил, что нынешние правила воскресной торговли не оправдали ожиданий. По его словам, из-за многочисленных исключений запрет фактически утратил смысл, а больше всего от действующей системы выиграли крупные торговые сети, которые смогли приспособиться к новым условиям.

В профсоюзе считают, что вместо полного запрета лучше создать систему, которая будет выгодной для работников. По их мнению, высокие доплаты сделали бы работу в воскресенье добровольной и справедливо оплачиваемой.

Сколько предлагают платить работникам за работу в воскресенье

По замыслу профсоюза, люди, которые будут работать в воскресенье, должны получать 250% от обычной почасовой ставки. То есть за каждый час работы в этот день работник должен получать в 2,5 раза больше, чем обычно.

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Шумлевич также напомнил, что правительственная коалиция ранее говорила о возможном пересмотре правил воскресной торговли, но конкретных изменений пока не приняла. Между тем законодательный процесс продолжается, а значит, в будущем ограничения могут быть отменены.

Пока же действуют действующие правила. В 2026 году в Польше предусмотрено лишь восемь воскресений, когда торговля будет разрешена.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 января 2026 года в Польше повысился минимальный размер заработной платы. Теперь люди, работающие полный рабочий день, должны получать не менее 4 806 злотых брутто. После уплаты всех налогов это примерно 3 605-3 606 злотых "на руки".

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