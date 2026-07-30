Минималка в Польше: сколько будут платить работникам за час работы в августе

Размер минимальной зарплаты в Польше в августе. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше с 1 января 2026 года повысили минимальную заработную плату. Теперь работники, занятые на полной ставке, должны получать не менее 4 806 злотых брутто в месяц. После уплаты налогов и взносов это примерно 3 605-3 606 злотых "на руки".

О том, какую минимальную сумму можно будет получить в Польше за час работы в августе, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт правительства Польши "Gov.pl".

На какую минимальную зарплату могут рассчитывать работники в Польше в августе

Вместе с месячной зарплатой выросла и минимальная почасовая ставка. В 2026 году она составляет 31,40 злотых брутто в час. Для сравнения: в 2025 году минимальная зарплата составляла 4 666 злотых брутто, а почасовая оплата — 30,50 злотых. Таким образом, за год выплаты выросли на 140 злотых, или примерно на 3%.

Размер минимальной зарплаты в Польше устанавливается на уровне всей страны — он одинаков для всех регионов и не зависит от профессии или города, где работает человек.

Ежегодно правительство согласовывает новую сумму совместно с представителями работодателей и профсоюзов. Окончательное решение должно быть принято до 15 сентября, а вступает оно в силу со следующего года.

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За последние годы минимальная зарплата в Польше существенно увеличилась. Если в 2020 году она составляла 2 600 злотых, то сейчас эта сумма почти вдвое больше. Повышение влияет не только на доходы работников, но и на расходы работодателей, социальные выплаты и ситуацию на рынке труда.

Для украинцев, работающих в Польше, эти изменения также имеют большое значение. Более высокая минимальная зарплата влияет на уровень доходов, возможность официального трудоустройства и планирование будущего.

При этом сумма, которую человек получает после всех отчислений, может отличаться. Это зависит от личных обстоятельств — возраста, наличия детей, налоговых льгот или вида договора.

Какую минимальную зарплату гарантируют медицинским работникам в Польше в августе

Для работников медицинской сферы в Польше действуют специальные минимальные ставки. С 1 июля 2026 года они зависят от должности и уровня квалификации:

для стажеров минимальная зарплата начинается с 8 458 злотых;

для врачей с завершенной специализацией гарантируется более 12 900 злотых.

Эти правила действуют отдельно от общей минимальной зарплаты и призваны защищать доходы медицинских работников.

На какие договоры распространяется минимальная зарплата

Основная минимальная зарплата касается работников, работающих по трудовому договору (umowa o pracę). Если человек работает неполный рабочий день, сумма рассчитывается в соответствии с количеством отработанных часов.

Для договоров поручения (umowa zlecenie) действует минимальная почасовая ставка — 31,40 злотых брутто. Однако договор подряда (umowa o dzieło) обычно не подпадает под эти правила, если в нём чётко определён конкретный результат работы.

Есть и исключения. Минимальная зарплата не распространяется на некоторых самозанятых лиц, предпринимателей, работающих по модели B2B, отдельные категории стажеров и участников специальных программ.

Распространяется ли минимальная заработная плата в Польше на работников из Украины

Украинцы, официально работающие в Польше, имеют такие же гарантии в отношении минимальной оплаты труда, как и польские граждане. Это касается как тех, кто работает по специальным правилам после 2022 года, так и тех, кто имеет стандартные разрешения на работу.

Если работодатель платит меньше установленного законом минимума, это является нарушением трудового законодательства. Работник может обратиться в Государственную инспекцию труда Польши или подать иск в суд.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине минимальная зарплата имеет большое значение. Этот показатель влияет не только на оплату труда, но и на расчет некоторых налогов, взносов и штрафов за нарушение трудовых правил.

Также Новини.LIVE писали, что уровень зарплаты в Германии часто становится решающим фактором при поиске работы. На доход работника влияют специальность, спрос на профессию, город или регион и другие условия. Поэтому желательно знать, в каких регионах Германии в 2026 году можно получить самую высокую заработную плату.