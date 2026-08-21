Зміни з 1 вересня 2026 року: підвищення стипендій, зарплат вчителям та тарифів

Чоловік тримає готівку. Фото: Новини.LIVE

Початок осені 2026 року принесе суттєві зміни для студентів, освітян, військовозобов'язаних працівників та громадян, які отримують соціальні виплати. Уряд та інші профільні міністерства впроваджують низку новацій — від суттєвого підвищення стипендій до оновлених критеріїв бронювання працівників.

Про це повідомляє сайт На пенсії, передають Новини.LIVE.

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Фінансове зростання для учасників освітнього процесу

Вже з 1 вересня зарплати педагогів, вихователів дитсадків, викладачів коледжів та ЗВО зростуть на 20%. Це вже друге глобальне підвищення окладів працівникам освіти з 2026 року. Перше зростання відбулось у січні. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, таким чином українська система освіти наближається до європейського рівня, не обезцінюючи працю тих, хто навчає молоде покоління.

Крім того, фінансова виплати студентів також зростуть у удвічі. З 1 вересня 2026 року для студентів вишів мінімальна академічна стипендія становитиме 4 000 грн, за галузевим принципом — 5 100 грн, а президентська понад 20 000 грн. Для коледжів мінімальна виплата сягне 3020 грн.

Нові соціальні гарантії для шкіл та медицини

З 1 вересня безоплатним гарячим харчуванням планують надавати всім учням з 1 по 11 клас комунальних шкіл, які навчаються очно або за змішаною формою. Це приблизно 3-3,5 мільйона дітей.

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Крім того, з початку осені в аптеках можна буде купувати тест-смужки за програмою "Доступні ліки". Пацієнти з діабетом ІІ типу, які перебувають на інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест-смужки за електронним рецептом лікаря.

Бронювання військовозобов'язаних

З 1 вересня набувають чинності оновлені правила за постановою Кабінету міністрів № 692.

Ключовою умовою для збереження статусу критичності приватних компаній є рівень оплати праці:

Нарахована зарплата працівника має бути не меншою за 3 мінімальні зарплати. Це 25 941 грн у 2026 році. На прифронтових територіях зарплатний поріг становить 2,5 мінімальні зарплати, що дорівнює 21 618 грн. Заброньовати працівника-сумісника можна лише за однією квотою — на основній роботі чи за сумісництвом.

Тарифи, пенсійна реформа та банківські виплати

Платіжки за водопостачання у вересні вийдуть розрахунки за оновленими влітку тарифами. У більшості обласних центрів ціни коливаються від 56,38 грн до 83,71 грн за кубометр.

Також у вересні Мінсоцполітики презентує законопроєкт про 3-рівневу систему з гарантованою базовою виплатою та загальним мінімумом не менше 6000 грн. Запустити нову систему планують з 2027 року. Така система вже давно працює в деяких країнах ЄС.

Крім того, Укрексімбанк припинить виплату пенсій та субсидій із 1 жовтня. Одержувачам потрібно до 15 вересня обрати інший банк і повідомити Пенсійний фонд України, інакше виплати переведуть на Укрпошту.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про зміни, які очікують абонентів Київстару з вересня. Клієнти мобільного оператора, які користуються тарифними планами Smart Business та Smart Business+, зможуть автоматично перейти на інші пакети послуг зі схожим наповненням. Як заявляють в компанії, з 1 вересня на певні тарифи очікується підвищення ціни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зовсім скоро може подешевшати оренда житла в ЄС. Це стосується українців, які через війну переїхали у країни ЄС. У містах із дефіцитом житла можуть з'явитися обмеження на кількість днів, протягом яких квартиру дозволено здавати туристам.