Зарплати освітян у два етапи в 2026 році: виплати ростуть до європейського рівня

Учні та вчитель у шкільному класі. Фото: УНІАН

В Україні продовжується суттєве поетапне підвищення заробітної плати для працівників освітньої сфери. За ініціативи Президента України Володимира Зеленського уряд реалізує програму, яка дозволить підняти виплати педагогам загалом ще на 20%. Головна мета — зробити виплати стабільними, передбачуваними та поступово наблизити їх до європейського рівня, адже вчителі мають відчувати, що працюють незадарма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Сергія Корецького, передають Новини.LIVE.

Як зростають зарплати педагогів у 2026 році

Зростання заробітної плати відбувається у два ключові етапи:

Перший етап вже відбувся з 1 січня. Посадові оклади та виплати педагогічних працівників уже зросли на 30%. Другий етап відбудеться вже з 1 вересня. Додаткове підвищення заробітної плати зросте ще на 20%;

Підсумкова тенденція зростання заробітніх плат показує рівень 50%.

Таким чином у молодих вчителів оклади коливатимуться від 12,8 тисяч до 17,7 тисяч гривень. А у досвідчених педагогів — від 16,9 тисяч аж до 28,5 тисяч гривень.

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В уряді наголошують, що дворазове підвищення на 50% є лише початком системних змін у галузі освіти.

Держава планує й надалі здійснювати постійні та послідовні кроки для забезпечення якісної та гідної оплати праці всіх учителів, орієнтуючись на європейські стандарти. Поетапний підхід дозволить гарантувати фінансову стабільність та захищеність педагогічних кадрів.

"Потрібно доводити заробітні плати до ринкового рівня, до європейського рівня, це поступові і постійні дії задля якісної оплати праці всіх освітян", — підсумував Корецький

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE вже розповідали про значне підвищення окладів з вересня для педагогічних працівників. З 1 січня посадові оклади вже підвищилися на 30%, згідно з постановою Кабінету Міністрів. Додатково для педагогів передбачають надбавку за престижність праці від 5% і доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 гривень на місяць.

Також Новини.LIVE повідомляли, як рахують зарплату вчителя. Базова сума грошового забезпечення розраховується шляхом множення коефіцієнта на ставку першого тарифного розряду (ТР) за ЄТС, яка з 1 січня 2026 року перебуває на рівні 3 470 грн. Вчителі можуть розраховувати на збільшені посадові оклади, оскільки у формуванні суми беруть участь обов’язкові підвищення.