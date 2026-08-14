Розбір зарплати вчителя: що входить у грошове забезпечення педагогів у 2026 році

Вчителька з ученицею біля дошки. Фото: УНІАН

Розрахунок грошового забезпечення педагогічних працівників в Україні підпорядковується чітким нормам закону. Зарплати вчителів формуються з різних складових і включають посадовий оклад, обов’язкове підвищення, надбавки, доплати та ін. Суми, які отримують представники галузі, розраховуються за єдиною формулою. Ми розібралися, з чого складаються доходи вчителів станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційні відповіді Міністерства освіти і науки України, а також районних державних адміністрацій у місті Київ.

Посадовий оклад вчителів в Україні

Згідно з інформацією, наданою МОН на запит Новини.LIVE, розміри посадових окладів визначаються постановою Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Базова сума грошового забезпечення розраховується шляхом множення коефіцієнта на ставку 1-го тарифного розряду (ТР) за ЄТС, яка з 1 січня 2026 року перебуває на рівні 3 470 грн. Який саме ТР буде присвоєно вчителю, залежить від займаної посади, рівня кваліфікації, результатів атестації та стажу роботи.

Відповіді МОН і держадміністрацій на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Відповіді МОН і держадміністрацій на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Відповіді МОН і держадміністрацій на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Відповіді МОН і держадміністрацій на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Відповіді МОН і держадміністрацій на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Відповіді МОН і держадміністрацій на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE 1 / 6











Обов’язкові підвищення при формуванні окладу

Вчителі можуть розраховувати на збільшені посадові оклади, оскільки у формуванні суми беруть участь обов’язкові підвищення. З відповіді Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на запит редакції Новини.LIVE стало відомо про такі складові:

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підвищення на 40%, згідно з постановою КМУ від 26.12.2025 № 1749 "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників";

підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти (5-25%);

підвищення за педагогічні та інші звання (10-15%);

інші підвищення відповідно постанови уряду від 28.12.2021 року №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти".

"Фінансування заробітної плати працівникам галузі освіти здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти — за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету", — уточнили в держадміністрації.

Доплати і надбавки для педагогів

Велика частка грошового забезпечення вчителів — це різноманітні надбавки і доплати. Деякі з них передбачені кожному педагогу без винятків, як от за роботу в несприятливих умовах або престижність праці. Але більшість є ситуативними і призначаються залежно від індивідуальних обставин, тобто наявності такого права.

Згідно з інформацією від Дарницької та Голосіївської районних у місті Києві держадміністрацій, отриманою у відповідь на офіційний запит, освітяни в Україні можуть розраховувати на надбавки і доплати за:

вислугу років у розмірі 30%;

престижність праці в розмірі 5-30%;

складність та напруженість у розмірі 50% керівникам і заступникам, 20% — іншим педагогічним працівникам;

почесні та спортивні звання в розмірі 10-20%;

класне керівництво в розмірі 20-25%;

перевірку зошитів в розмірі 10-20%;

завідування кабінетами, спортзалами та майстернями в розмірі 10-20%;

години роботи в інклюзивному класі/групі в розмірі 20%;

вчене звання, науковий ступінь в розмірі 10-15%;

виконання обов’язків педагога-наставника для осіб, які не мають досвіду педагогічної діяльності, в розмірі 20%;

проходження успішної сертифікації в розмірі 20%;

обслуговування комп’ютерної техніки, ведення сайту в розмірі 10-15%;

роботу в гірській місцевості в розмірі 25%;

позакласну робота з фізичного виховання в розмірі 10-40%;

діловодство і бухгалтерський облік у розмірі 10%.

"До кінця календарного року, в якому припинять або скасують воєнний стан, призначається доплата розмірі 2 600 грн, а педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які виконують обов’язки на територіях окремих територіальних громад прифронтових і прикордонних областей — у розмірі 5 200 грн", — додали в МОН.

Додаткові види виплат для вчителів

Згідно зі статтею 57 закону "Про освіту", для вчителів передбачили нарахування щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю та зразкове виконання покладених обов’язків. Плюс виплачують допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

До всього, преміювання не може бути меншим 2% планового фонду зарплати, згідно наказу від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".

Раніше Новини.LIVE писали, якими будуть зарплати вчителів у серпні 2026 року. Оскільки підвищення посадових окладів очікується з 1 вересня, в останній місяць літа жодних змін у грошовому забезпеченні не буде. Ми порахували мінімальні суми для педагогів різних категорій.

Також Новини.LIVE розповідали, що середня зарплата в Польщі перевищує українську в кілька разів. Йдеться про суму майже 10 000 злотих, що еквівалентно 120 000 грн. А медіанний дохід працівників в Україні перебував на рівні майже 33 000 грн станом на липень.