Середні зарплати в Польщі та Україні у 2026 році: що відбувається з доходами працівників

Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Середня заробітна плата в Україні станом на червень 2026 року майже досягла 33 000 грн. Натомість робота в Польщі вигідніша, оскільки орієнтовний прибуток за місяць доходить до 10 000 злотих, що еквівалентно 120 000 грн. Іншими словами, середній дохід більший майже в чотири рази. Водночас офіційна статистика не завжди відображає реальну ситуацію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Бізнес Цензор".

Яка середня зарплата в Польщі

Згідно з даними Головного статистичного управління (GUS), які проаналізували фахівці міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, середня заробітна плата в Польщі майже досягла 10 000 злотих. Однак це не означає, що половина працівників отримують таку суму щомісяця.

"Насправді половина людей заробляє значно менше. Рівень оплати праці дедалі сильніше залежить від конкретної галузі, масштабу бізнесу, дефіцитності професії та кваліфікації працівника", — пояснив засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Так, близько 40% співробітників мали дохід не більше 6 802 злотих (81 000 грн), ще 30% — щонайменше 10 257 злотих (122 000 грн), а близько 10% — від 17 111 злотих (205 000 грн).

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При цьому середня зарплата в Україні станом на червень 2026 року перебувала на рівні 32 783 грн, згідно з даними Державної служби статистики. Показник піднявся на 5,9% порівняно з травнем.

В яких сферах найбільші зарплати

Станом на лютий поточного року одні з найвищих доходів працівників концентрувалися у видобувній промисловості, де медіанна зарплата становила 13 794 злотих (165 000 грн). Також на піку — цифрова сфера: види діяльності, пов’язані з комп'ютерною інфраструктурою та обробкою інформації, пропонували середній заробіток 14 745 злотих (176 000 грн).

Найнижчі медіанні доходи зафіксували в детективних та охоронних послугах — 5 547 злотих (66 000 грн). При цьому важливим фактором залишається вік співробітника: статистика показала, що роботодавці мінімально платять підлеглим до 25 років, але не шкодують грошей на зарплати працівників старше 65 років.

Звісно, важливим фактором при порівнянні заробітних плат є рівень життя населення, споживчі ціни в країні, витрати на базові потреби, як от комунальні послуги, оренду квартири, мобільний зв'язок тощо. Плюс варто врахувати, що суми "на руки" не співпадають зі статистичними даними, оскільки вони включають обов’язкові податки і збори.

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