Средние зарплаты в Польше и Украине в 2026 году: что происходит с доходами сотрудников

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Средняя заработная плата в Украине по состоянию на июнь 2026 года почти достигла 33 000 грн. В то же время работа в Польше более выгодна, поскольку ориентировочная прибыль в месяц достигает 10 000 злотых, что эквивалентно 120 000 грн. Иными словами, средний доход почти в четыре раза выше. Но официальная статистика не всегда отражает реальную ситуацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Бизнес Цензор".

Какая средняя зарплата в Польше

Согласно данным Главного статистического управления (GUS), проанализированным специалистами международной компании по трудоустройству Gremi Personal, средняя заработная плата в Польше почти достигла 10 000 злотых. Однако это не значит, что половина работников получает такую сумму ежемесячно.

"На самом деле половина людей зарабатывает значительно меньше. Уровень оплаты труда все сильнее зависит от конкретной отрасли, масштаба бизнеса, востребованности профессии и квалификации работника", — пояснил основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Так, около 40% сотрудников имели доход не более 6 802 злотых (81 000 грн), еще 30% — не менее 10 257 злотых (122 000 грн), а около 10% — от 17 111 злотых (205 000 грн).

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При этом средняя зарплата в Украине по состоянию на июнь 2026 года составляла 32 783 грн, согласно данным Государственной службы статистики. Показатель вырос на 5,9% по сравнению с маем.

В каких сферах самые высокие зарплаты

По состоянию на февраль текущего года одни из самых высоких доходов сотрудников наблюдались в добывающей промышленности, где медианная зарплата составляла 13 794 злотых (165 000 грн). Также на пике — цифровая сфера: виды деятельности, связанные с компьютерной инфраструктурой и обработкой информации, предлагали средний заработок в размере 14 745 злотых (176 000 грн).

Самые низкие медианные доходы зафиксированы в сфере детективных и охранных услуг — 5 547 злотых (66 000 грн). При этом важным фактором остается возраст сотрудника: статистика показала, что работодатели платят меньше всего подчиненным до 25 лет, но не жалеют денег на зарплаты работникам старше 65 лет.

Конечно, важным фактором при сравнении заработных плат является уровень жизни населения, потребительские цены в стране, расходы на базовые нужды, такие как коммунальные услуги, аренда квартиры, мобильная связь и т. д. Также стоит учесть, что суммы "на руки" не совпадают со статистическими данными, поскольку они включают обязательные налоги и сборы.

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