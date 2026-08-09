Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Депортация из Германии и Польши: за что могут вернуть в Украину в августе 2026 года

Депортация из Германии и Польши: за что могут вернуть в Украину в августе 2026 года

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 15:50
Депортация украинцев в августе 2026 года: кто не задержится в Германии и Польше
Украинский паспорт, рука с печатью. Фото: Новини.LIVE, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Немало украинцев проживают за границей, в частности в Польше и Германии. Международное право запрещает депортацию иностранцев на территорию государства, находящегося в состоянии войны, исключительно по признаку возраста или гражданства. Однако в случае уголовных правонарушений или несоблюдения миграционных правил принудительного выдворения избежать не удастся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут депортировать украинцев из Польши и Германии в августе 2026 года.

Распространенные основания для депортации из ЕС

Существует немало причин для принудительного возвращения украинцев на родину. Необходимо следить за сроком действия своих документов, соблюдением миграционных требований и местных законов, дабы избежать потенциальных проблем. Депортация из Польши и Германии возможна при таких условиях:

  • просрочка загранпаспорта, визы или вида на жительство;
  • подделка официальных документов;
  • умышленное предоставление ложной информации о себе;
  • незаконное трудоустройство;
  • совершение уголовного правонарушения;
  • ведение бизнеса без официальной регистрации;
  • создание угрозы национальной безопасности;
  • подозрение в причастности к террористическим группировкам.

Эти основания вполне реальны. Например, летом 2026 года из Польши депортировали гражданина Украины, устроившего опасный инцидент в варшавском метро. Мужчина бросил свой рюкзак на рельсы, в результате чего пришлось эвакуировать пассажиров и временно приостановить движение поездов. Кроме того, нарушителю общественного порядка запретили въезд в Шенгенскую зону на 10 лет.

На какой срок могут депортировать из ЕС

Ранее мы рассказывали, через сколько времени иностранцы могут вернуться за границу после депортации. Какого-либо стандартного срока не существует, а продолжительность запрета зависит от индивидуальных обстоятельств.

Читайте также:

Минимальный срок составляет шесть месяцев. Обычно такое наказание применяют за превышение разрешенного срока пребывания, проблемы с документами или отсутствие денег для проживания на территории страны.

На три года депортируют за административные правонарушения и незаконную трудовую или предпринимательскую деятельность. Если информацию о человеке внесли в Шенгенскую информационную систему SIS, запрет на въезд может действовать до пяти лет.

А максимальный срок, кроме пожизненного, составляет 10 лет. Его применяют за подделку документов, нелегальное пересечение границы, тяжкие уголовные преступления и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие финансовые вопросы необходимо решить украинцам перед пересечением границы. В пункте пропуска возможны проблемы из-за наличных денег. Например, если человек уклоняется от письменного декларирования валютных ценностей или не накопил минимальную сумму средств.

Также Новини.LIVE сообщали, что налоговая и пограничная службы начали автоматический обмен информацией между своими электронными системами. Благодаря этому пересечение границы ускорится, поскольку не придется ждать бумажных запросов.

Польша Германия депортация
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации