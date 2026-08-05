Выезд из Украины в августе: какие финансовые вопросы нужно решить до пересечения границы

Пункты пропуска, автомобили, купюры гривны. Фото: Unsplash, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя путешествие за границу, например, поездку в Польшу или другую страну Европейского Союза, необходимо заранее решить финансовые вопросы. В противном случае украинцы рискуют не пройти проверку в пункте пропуска. Мы разобрались, что нужно сделать со своими финансами в августе 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие финансовые вопросы необходимо решить до пересечения государственной границы.

Декларирование наличной валюты

Перевозка валютных ценностей через границу строго контролируется. Закон требует от украинцев письменно декларировать наличные перед выездом, если общая сумма на одного человека превышает 10 000 евро в эквиваленте. То есть придется подтвердить источники происхождения средств.

"Несовершеннолетние имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных законодательством. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем», — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Если человек планирует вывезти из Украины значительную сумму наличных, он должен пройти по "красному" коридору. Иначе грозит строгая ответственность — штраф в размере 20% от суммы превышения лимита, согласно статье 471 Таможенного кодекса. Пересчет осуществляется по официальному курсу НБУ на день совершения нарушения.

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Минимальная сумма для въезда в ЕС

Еще один финансовый вопрос, который необходимо решить заранее, касается накопления минимальной суммы наличных для пересечения границы конкретной страны. Такие лимиты установлены во многих государствах Европейского Союза и призваны подтвердить платежеспособность иностранцев.

Лимиты, установленные на границах разных стран ЕС. Фото: Новини.LIVE

Например, согласно информации на правительственном портале Республики Польша, минимальная сумма для пересечения границы составляет 300 злотых (3 560 грн) в августе 2026 года. Она актуальна для поездок продолжительностью до четырех календарных дней. Если планируется более длительное путешествие, сумма увеличивается на 75 злотых (900 грн) за каждый день пребывания в Польше.

В других странах ЕС лимиты значительно выше. Так, на границе с Бельгией желательно иметь не менее 95 евро в сутки (4 900 грн), со Швейцарией и Лихтенштейном — 91 евро (4 700 грн), с Эстонией — 86 евро (4 400 грн), с Португалией — 75 евро (3 900 грн), с Испанией — 71 евро (3 700 грн).

С другой стороны, у путешественников не всегда спрашивают о наличных. Все зависит от удачи и настроения пограничника, который может закрыть глаза на отсутствие бумажных купюр. Ведь баланс на банковских счетах не поможет подтвердить платежеспособность.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что между контролирующими органами наладили автоматический обмен информацией. Речь идет о пограничной и налоговой службах. Данные теперь будут быстро передаваться через электронные системы без бумажных запросов и длительной служебной переписки.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут зачесть официальный стаж, полученный за границей. Для подтверждения необходимо предоставить конкретные документы. Например, выписку из государственного реестра, справку об уплате страховых взносов и т. д.