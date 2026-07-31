Пенсия для украинцев, работавших за рубежом: что изменилось и как подтвердить стаж

Пенсионный фонд, работник завода, трудовая книжка. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые годами работали за рубежом, получили возможность учесть этот период при оформлении пенсии в Украине. Ранее такая возможность предоставлялась преимущественно тем, кто работал в странах, с которыми Украина заключила международные пенсионные соглашения. Теперь официально подтвержденный стаж могут зачесть даже при отсутствии такого договора.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

На что влияет стаж, полученный за рубежом

Соответствующие изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" вступили в силу в 2024 году, а механизм их реализации Кабинет Министров утвердил постановлением № 562. Именно оно определяет порядок подтверждения зарубежного стажа для назначения пенсии по возрасту.

Важно понимать, что зарубежный стаж не увеличивает размер украинской пенсии. Его учитывают лишь для определения права на пенсионное обеспечение.

Например, если у человека 25 лет страхового стажа в Украине и еще семь лет он официально работал за рубежом, после подтверждения этого периода общий стаж составит 32 года. Это может дать право выйти на пенсию в 60 лет, если выполнены другие требования законодательства.

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При этом размер пенсии будет рассчитываться только на основе тех страховых взносов, которые были уплачены в украинскую систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Иной порядок применяется только в тех случаях, когда между Украиной и соответствующим государством действует международное пенсионное соглашение.

Какой стаж можно зачесть

Новый механизм в первую очередь касается украинцев, которые работали в странах, не имеющих с Украиной договоров о пенсионном или социальном обеспечении.

В то же время закон предусматривает исключения. В частности, не будут зачитываться отдельные периоды службы или работы лиц, которые после 19 февраля 2014 года проходили службу в силовых структурах государства-агрессора или добровольно работали в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях Украины.

Как подтвердить зарубежный стаж

Одного лишь факта работы за рубежом недостаточно. Для зачета стажа необходимо получить официальный документ от компетентного органа страны, в которой человек работал.

Это может быть:

выписка из государственного реестра;

справка о страховом стаже;

документ об уплате страховых взносов;

другой официальный документ, подтверждающий период работы в соответствии с законодательством данного государства.

Если человек не может самостоятельно получить такие документы, он может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. При необходимости Пенсионный фонд через Министерство иностранных дел направит запрос в компетентные органы другого государства. Однако такая процедура может занять достаточно много времени.

Именно поэтому Минсоцполитики рекомендует начинать оформление документов как минимум за шесть месяцев, а лучше — за год до достижения пенсионного возраста.

Какие документы могут понадобиться

Если информации в иностранных реестрах недостаточно, подтвердить стаж можно дополнительными документами. Среди них:

трудовые договоры;

справки от работодателей;

расчетные листки;

декларации о доходах;

документы об уплате социальных взносов;

другие официальные подтверждения трудоустройства.

Окончательный перечень определяет компетентный орган той страны, где человек работал.

Нужно ли легализовать документы

Не все документы, выданные за рубежом, можно сразу подавать в Пенсионный фонд Украины.

Если между Украиной и соответствующим государством действует договор о правовой помощи, отменяющий требование легализации, достаточно подать документ без дополнительного заверения. Такой порядок, в частности, применяется к ряду европейских стран.

Для государств, являющихся участниками Гаагской конвенции 1961 года, обычно достаточно проставить апостиль. В остальных случаях может потребоваться консульская легализация.

Кроме того, все документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на украинский. Перевод должен быть нотариально заверен или оформлен в соответствии с требованиями законодательства.

После подготовки полного пакета документов его необходимо подать в Пенсионный фонд Украины, который примет решение о зачете зарубежного стажа.

Таким образом, новый правительственный механизм открыл возможность учета лет официальной работы за пределами Украины даже в странах, с которыми нет пенсионных соглашений. Однако будущим пенсионерам стоит заранее позаботиться о получении подтверждающих документов, их переводе и, при необходимости, легализации, чтобы избежать задержек при назначении пенсии.

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