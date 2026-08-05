Виїзд з України в серпні: які грошові питання необхідно вирішити до перетину кордону

Пункти пропуску, автомобілі, купюри гривні. Фото: Unsplash, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи подорож за кордон, наприклад, поїздку в Польщу чи іншу країну Європейського Союзу, необхідно заздалегідь вирішити грошові питання. Інакше мандрівники з України ризикують не пройти перевірку в пункті пропуску. Ми розібралися, що треба зробити зі своїми фінансами в серпні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які грошові питання треба вирішили до перетину державного кордону.

Декларування готівкової валюти

Переміщення валютних цінностей через кордон суворо контролюється. Закон вимагає від українців письмово декларувати готівку перед виїздом, якщо загальна сума на одну людину перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Тобто доведеться підтвердити джерела походження коштів.

"Неповнолітні мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених законодавством. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Якщо людина планує вивезти з України значну суму готівки, вона повинна пройти "червоним" коридором. Інакше загрожує сувора відповідальність — штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту, згідно зі статтею 471 Митного кодексу. Перерахунок здійснюється за офіційним курсом НБУ на день вчинення порушення.

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Мінімальна сума для в’їзду в ЄС

Ще одне грошове питання, яке необхідно вирішити заздалегідь, стосується накопичення мінімальної суми готівки для перетину кордону конкретної країни. Такі ліміти встановлені в багатьох державах Європейського Союзу і мають на меті підтвердити платоспроможність іноземців.

Готівкові ліміти, встановлені на кордонах різних країн ЄС. Фото: Новини.LIVE

Наприклад, згідно з інформацію на урядовому порталі Республіки Польща, мінімальна сума для перетину кордону становить 300 злотих (3 560 грн) у серпні 2026 року. Вона актуальна для поїздок тривалістю до чотирьох календарних днів. Якщо планується довша подорож, сума змінюється на 75 злотих (900 грн) за кожен день перебування в Польщі.

В інших країнах ЄС ліміти набагато вищі. Так, на кордоні з Бельгією бажано мати щонайменше 95 євро на добу (4 900 грн), зі Швейцарією та Ліхтенштейном — 91 євро (4 700 грн), з Естонією — 86 євро (4 400 грн), з Португалією — 75 євро (3 900 грн), з Іспанією — 71 євро (3 700 грн).

З іншого боку, мандрівників не завжди запитують про наявність готівки. Все залежить від удачі та настрою прикордонника, який може закрити очі на відсутність паперових купюр. Адже баланс на банківських рахунках не допоможе підтвердити платоспроможність.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що між контролюючими органами налагодили автоматичний обмін інформацією. Йдеться про прикордонну та податкову служби. Дані тепер швидко передаватимуть через електронні системи без паперових запитів і довгого службового листування.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть зарахувати офіційний стаж, набутий за кордоном. Для підтвердження необхідно надати конкретні документи. Наприклад, витяг із державного реєстру, довідку про сплату страхових внесків та ін.