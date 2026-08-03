Податкова знатиме про виїзд українців за кордон: навіщо їй це потрібно та що зміниться для громадян

Працівниці ДПС і люди, які проходять паспортний контроль. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Державна податкова служба України та Державна прикордонна служба України почали автоматично обмінюватися інформацією між своїми електронними системами. Завдяки цьому необхідні дані передаватимуться значно швидше — без паперових запитів і довгого службового листування.

Про те, навіщо податковій "відстежувати" випадки перетину кордону українцями, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Як зміниться процес взаємодії податкової та Держприкордонслужби

Раніше, щоб отримати інформацію, відомствам потрібно було готувати офіційні звернення, чекати на опрацювання документів і вручну готувати відповіді. Тепер працівник податкової зможе сформувати електронний запит у спеціальній системі, а потрібні відомості будуть доступні майже одразу — протягом кількох секунд.

У податковій та прикордонній службах наголошують, що новий механізм:

не змінює правила перетину кордону;

не вводить нових вимог для громадян;

не означає проведення додаткових масових перевірок.

Доступ до інформації використовуватиметься лише в межах законних повноважень обох відомств. Головна мета — зробити роботу податкової ефективнішою, покращити аналіз ризиків і допомогти виявляти можливі порушення.

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Також варто зазначити, що сама по собі податкова заборгованість або наявність питань із податковими органами не є підставою для заборони виїзду людини за кордон. Таке обмеження можливе лише за рішенням суду та відповідно до передбаченої законом процедури.

Навіщо податковій інформація про перетин кордону громадянами

Дані з прикордонних систем використовуватимуться разом з іншими інформаційними ресурсами для кількох завдань:

Визначення податкового резидентства

Інформація про перебування людини в Україні та за кордоном допоможе правильно визначати її податковий статус. Зокрема, враховуватиметься кількість днів перебування на території України протягом року.

Виявлення можливих порушень

Дані про перетин кордону можуть допомогти встановлювати випадки, коли посадові особи підприємств оформлювали документи або підписували звітність у періоди, коли фактично перебували за межами України.

У податковій також уточнили, що запити формуватимуться лише щодо конкретних людей або транспортних засобів і тільки за наявності законних підстав. Кожен з них підтверджуватиметься електронним підписом відповідального працівника, а всі дії фіксуватимуться у захищених системах.

Новий цифровий механізм має допомогти податковій швидше аналізувати інформацію, точніше оцінювати ризики та ефективніше протидіяти схемам ухилення від сплати податків. Водночас для громадян це не означає нових обмежень чи додаткових процедур під час перетину кордону.

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