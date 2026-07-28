Зареєструвати ФОП у 2026 році не вийде: в яких випадках податкова може відмовити

Дівчина з документами, ноутбук і телефон. Фото: Pexels, ДПС. Колаж: Новини.LIVE

Проблеми можуть виникнути не лише на етапі закриття ФОП, але й під час реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Не всі громадяни знають, які випадки є підставою для відмови у відкритті власного бізнесу. Контролюючий орган виконує чітко затверджені норми закону.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 299 Податкового кодексу.

3 причини не зареєструвати ФОП

Перелік випадків, коли ДПС може відмовити в реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку, є вичерпним. Всього існує три підстави для ухвалення відповідного рішення контролюючим органом:

невідповідність вимогам ст. 291 ПКУ — щодо критеріїв перебування на спрощеній системі;

наявність податкового боргу при реорганізації, непогашених фінансових зобов’язань;

порушення порядку подання заяви, зокрема пізніше встановленого строку.

"Зверніть увагу: в цьому списку немає жодного пункту про "недоцільність", "сумнівний характер діяльності" чи "підозри" податкової. Все, що виходить за межі трьох підстав, не є законною причиною для відмови", — пояснив адвокат Богдан Янків у власному блозі.

Детальніше про відмову зареєструвати ФОП

Перша причина — невідповідність критеріям спрощеної системи. Сюди входять обрані види діяльності, несумісні з жодною групою єдиного податку, а також перевищення встановлених річних лімітів доходу. На ЄП не можна займатися обміном валют, продавати окремі підакцизні товари чи організовувати азартні ігри.

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Друга підстава — наявність заборгованості після реорганізації. Якщо підприємець має навіть мінімальну непогашену суму, контролюючий орган, швидше за все, відмовить у створенні нового суб’єкта господарювання. Водночас на борг не зважають у випадку перетворення (трансформації) бізнесу.

Третя причина — заявник порушив встановлений законом термін звернення до ДПС. Це не критично, адже можна виправити помилку. Дуже часто підприємці забувають перейти на 3 групу єдиного податку протягом 10 календарних днів із дати державної реєстрації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про три головні нововведення для ФОП у серпні 2026 року. Фізичних осіб-підприємців чекають вагомі зміни в останній місяць літа. Зокрема нові форми Податкового розрахунку, ліміти на перекази та обов’язкова нотифікація косметики.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяких ФОП можуть звільнити від фінансових зобов’язань. Наприклад, якщо вони не можуть заплатити податки чи подати звіт через війну в Україні. Необхідно звернутися до контролюючого органу з підтверджувальними документами.