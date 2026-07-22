Тимчасове звільнення від податкових обов’язків: які умови і хто може отримати

Звільнення від сплати податків. Фото: Pexels, НБУ, ДПС. Колаж: Новини.LIVE

Українцям надається звільнення від сплати податків, якщо вони не можуть виконати свої зобов’язання внаслідок повномасштабної війни. Необхідно повідомити в контролюючий орган про обставини і подати підтверджувальні документи. Пільга поширюється на фізичних та юридичних осіб.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Звільнення від податкових обов’язків

Причини, пов’язані з воєнним станом в Україні, дають право на тимчасове звільнення від виконання податкових зобов’язань. Звісно, за умови інформування про такі обставини ДПС і надання відповідних документів. Йдеться про випадки, коли людина не може вчасно:

заплатити податки і збори;

подати декларації та інші звіти;

зареєструвати накладні та розрахунки коригування;

подати електронні документи, пов’язані з обігом пального та етилового спирту тощо.

Право фізичної особи чи бізнесу на перенесення термінів подання звітності або сплати податків до моменту відновлення можливості виконання податкових обов’язків передбачено наказом Міністерства фінансів від 29.07.2022 № 225.

Хто може скористатися правом на звільнення

Українське законодавство дозволяє відтермінувати податкові зобов’язання фізичним та юридичним особам, включно з ФОП, які постраждали від війни. Наслідками, що негативно вплинули на роботу платників, можуть бути:

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руйнування виробничих потужностей;

знищення обладнання;

перебування в зоні ведення бойових дій чи на тимчасово окупованій території;

втрата доступу до виробничих або управлінських приміщень;

втрата інших необоротних активів.

Для підтвердження цих обставин необхідно подати в контролюючий орган документи. Наприклад, акти фіксації руйнування, витяги з ЄРДР про реєстрацію кримінальних правопорушень, дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, банківські виписки про відсутність коштів та ін.

Заяву з документами приймають в будь-якому сервісному центрі ДПС і через Електронний кабінет платника. Звернення розглядається протягом 20 календарних днів. У разі позитивного рішення особа отримує право виконати податкові зобов’язання протягом шести місяців після відновлення такої можливості чи скасування воєнного стану.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з ФОП необхідно вести товарний облік у 2026 році. Таке зобов’язання лежить на підприємцях 3 групі ЄП — платниках ПДВ, ФОП на загальній системі оподаткування та ФОП на спрощеній системі, які продають товари з ризикової групи.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 серпня 2026 року ФОП повинні подавати квартальні форми Податкового розрахунку. Це передбачено змінами, ухваленими Міністерством фінансів. До 1 серпня можна подавати звітність до контролюючого органу за місячною формою.