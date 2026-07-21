ФОП та облік товарів: в кого повинні бути документи і які штрафи загрожують у 2026 році

Товарний облік у ФОП. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Серед важливих обов’язків ФОП у 2026 році — вести товарний облік. Під час фактичної перевірки податкова першочергово моніторить наявність в асортименті ризикової продукції. Адже відсутність обліку дозволить контролюючому органу стягнути великий штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з ФОП повинен вести товарний облік і які штрафи передбачені за відсутність документації.

Кому потрібно вести товарний облік

Українське законодавство виділяє три категорії підприємців, які зобов’язанні вести облік усіх товарів. Станом на липень 2026 року йдеться про:

ФОП на загальній системі оподаткування;

ФОП на 3 групі єдиного податку, які є платниками ПДВ;

ФОП на спрощеній системі, які продають товари з ризикової групи.

Ризикова група включає три категорії товарів, і цей перелік є вичерпним: лікарські засоби і вироби медичного призначення; технічно складні побутові речі, які підлягають гарантійному ремонту; ювелірні вироби з дорогоцінних металів і каміння.

"Якщо ФОП працює на єдиному податку без ПДВ і не продає жодного товару з ризикової групи — наприклад, торгує одягом, взуттям, іграшками чи звичайною косметикою на другій групі — обов’язку вести облік немає взагалі", — пояснив юрист Богдан Янків у власному блозі.

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Повний перелік технічно складних товарів міститься у постанові Кабінету Міністрів №231. Він охоплює холодильники, годинники, телефони, пральні машини, телевізори, велосипеди, відеокарти, комп’ютери, бойлери, ігрові приставки, дрони та багато іншого.

Штрафи за необлікований товар

Головне правило для фізичних осіб-підприємців: навіть один товар із ризикової групи накладає на продавця зобов’язання вести облік на весь асортимент. Якщо в магазині на прилавку поряд стоять продукти харчування і прості вироби медичного призначення, доведеться облікувати все.

Відповідальність за невиконання норми прописана у статті 20 закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

ФОПа оштрафують на суму, еквівалентну вартості товарів, що продаються без облікової документації. При цьому розмір фінансової санкції не може бутим меншим десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 170 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку. Вони наберуть чинності 1 серпня 2026 року. ФОПи повинні використовувати квартальні форми, звітуючи до кінцевої дати — 10 серпня.

Також Новини.LIVE розповідали, в яких випадках не варто закривати ФОП. Можна виділити три ситуації, коли припинення господарської діяльності призведе до зайвих проблем. Наприклад, у разі перевищення річного ліміту доходу на свої групі.