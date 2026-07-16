Закриття ФОП може призвести до зайвих клопотів: які 3 ситуації стануть проблемними

Закриття ФОП в Україні. Фото: ДПС, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Для уникнення проблем із контролюючим органом ФОПи повинні вчасно сплачувати податки і виконувати всі зобов’язання. Деякі підприємці помилково вважають, що можна вийти зі складної ситуації, просто закривши власний бізнес. Однак зазвичай така дія призводить до появи ще більшої кількості негараздів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням юриста Богдана Янківа.

Перевищення ліміту доходу ФОП

У разі недотримання вимоги щодо річного ліміту доходу найгіршим рішенням буде закрити ФОП. Проблема після зняття з єдиного податку не "обнулиться", а зобов’язання заплатити штраф залишиться. Згідно зі статтею 293.8 Податкового кодексу, покарання за перевищення ліміту сягає 15% від суми.

"Замість схеми "закрити і відкрити заново" ФОП 1 чи 2 групи має розумнішу альтернативу — перейти на вищу групу ЄП, а згодом повернутися назад за умови дотримання вимог щодо доходу", — констатував юрист.

Призупинення діяльності ФОП

Якщо підприємець перебуває у "сплячому" режимі, не обов’язково одразу припиняти господарську діяльність. По-перше, можна перейти на 3 групу спрощеної системи, де військовий збір та єдиний податок не сплачуються у разі відсутності доходу за звітний період. Однак єдиний соціальний внесок доведеться платити.

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По-друге, можна подати заявку на переведення ФОП зі спрощеної системи на загальну, де ПДФО, ЄСВ та військовий збір не стягуються, якщо немає чистого прибутку. Водночас потрібно звикати до нового формату ведення звітності, а також готуватися до потенційної реєстрації платником ПДВ.

Невирішені податкові питання

Третя ситуація, коли закриття ФОП призведе до додаткових проблем — це наявність незавершених справ із контролюючим органом. Йдеться про податкові борги, неподання декларацій, підозрілі платежі, відсутність первинних документів тощо.

"Закриття ФОП часто розглядається як спосіб уникнути уваги податкової — але на практиці відбувається протилежне. Саме припинення діяльності є однією з прямих підстав для документальної перевірки", — зазначив Богдан Янків.

Спершу необхідно виконати всі фінансові зобов’язання, аби в контролюючого органу не було причин ініціювати моніторинг, а вже потім подавати заявку на закриття власного бізнесу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто з ФОП може не сплачувати податки в липні 2026 року. Звільнення від фінансового зобов’язання мають мобілізовані підприємці. Плюс пільга поширюється на представників бізнесу, зареєстрованих на ТОТ або в зоні ведення бойових дій.

Також Новини.LIVE розповідали, чи повинні українці оподатковувати доходи з продажу брухту. Для фізичних осіб такої вимоги немає — законодавство передбачає звільнення від сплати коштів. Натомість ФОПи зобов’язані включати прибуток у базу оподаткування.